Será galardonada en festival de cine

La actriz Lupita Nyong'o, protagonista de la película Nosotros (Us) de Jordan Peele, será reconocida con el premio Montecito del Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara (SBIFF, por su sigla en inglés).

De acuerdo con los organizadores, Nyong'o recibirá su premio el próximo 20 de enero en el Teatro Arlington de Santa Bárbara como parte de la 35a edición del encuentro cinematográfico, que se inaugurará con la película A bump along the way de Shelly Love. Nosotros (Us) cuenta la historia de "Adelaide" y su esposo, quienes viajan a la casa en la que creció junto a la playa; "tiene un presentimiento siniestro que precede a un encuentro espeluznante: cuatro enmascarados se presentan ante su casa. Lo aterrador viene cuando muestran sus rostros". Entre los ganadores anteriores de este premio destacan Melissa McCarthy, Saoirse Ronan, Isabelle Huppert, Sylvester Stallone, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Daniel Day-Lewis, Geoffrey Rush, Julianne Moore, Kate Winslet, Javier Bardem, Bill Condon y Naomi Watts.

"Lupita es una artista feroz, dotada de un atractivo y precisión ilimitados.

Somos grandes admiradores de todo lo que ha hecho y seguimos asombrados por su doble actuación en Us. Estamos desplegando nuestra alfombra roja para ella", dijo el director del festival SBIFF, Roger Durling.