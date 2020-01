Yahir teme bailar en su nueva obra

A unos días del estreno de la nueva versión del musical Hoy no me puedo levantar, el cantante Yahir teme por su rodilla izquierda tras romperse en 2018 los ligamentos cruzados.

"Tengo miedo porque a la rodilla le tengo pavor. A mediados de noviembre pasado comenzamos con los ensayos y he tomado mucha rehabilitación. Estoy trabajando fuerte con la pierna para que no me falle", platicó a Notimex en entrevista.

A diferencia de cuando participó en "Jesucristo Súper Estrella", el intérprete de Entre nosotros dos siente que su rodilla hoy está más dinámica que antes, pues se sometió a una intervención quirúrgica luego de sufrir un accidente jugando beisbol en diciembre de 2018.

Bailar correctamente las coreografías de la obra es su mayor reto, lo mismo que interpretar las canciones que popularizó el grupo Mecano en las décadas de los 80 y 90, así como darle la intención adecuada a su personaje "Mario".

"Con 'Pedro' en Jesucristo Súper Estrella tengo tres matices. Uno es cuando está pegado a Jesucristo siendo su hombre de confianza, después cuando lo niega y al final cuando se arrepiente. Sin embargo, 'Mario' tiene 12 matices distintos y eso es lo difícil", admitió.

"Primero es cuando llega a la ciudad. Voltea para todos lados y no puede creer que está ahí. Después cuando empieza a tocar puertas, cuando se convierte en una persona exitosa, cuando surge el amor y la pasión. Lo vemos como amigo y como famoso. Es un papel que atraviesa por varias experiencias", indicó el sonorense.

El egresado de la primera generación del "reality" musical La academia, consideró que las canciones de Mecano no son fáciles de dominar, sobre todo porque se trata de una agrupación muy querida que trascendió fronteras.

"Es una obra de tres horas y media y debo aprenderme todo de memoria. Quiero disfrutar este trabajo y tratar de dar lo mejor de mí, así como aprovechar la mancuerna y buena química que tengo con Belinda".

Recordó que en su época de adolescente escuchaba las canciones de Mecano y siempre le pareció que su propuesta era de un pop muy original, diferente, atrevido, arriesgado y de calidad. "Es un pop con letras que no escuchabas en otro cantante del género. Cuando vi Hoy no me puedo levantar me enamoré de todo lo que pasaba de principio a fin, ahí fue cuando las canciones me atraparon totalmente", concluyó.