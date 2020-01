Tom Brady no habla sobre su futuro en la NFL

El mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady buscará la mejor alternativa para mantenerse activo en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL por sus siglas en inglés), tras la eliminación de su equipo.

“¿Quién sabe lo que depara el futuro? Amo a los Patriots, estoy muy bendecido, pero no sé lo que depara el futuro, y no voy a tratar de predecirlo. Me encanta jugar al fútbol, me encanta jugar para este equipo, así que lo tomaremos día a día”, comentó.

El contrato de Brady con los “Pats” ha llegado a su fin y diversas circunstancias podrían dificultar su renovación con los ganadores del último Súper Tazón, es por esto que se habla de que la sociedad con su coach Bill Bellichick podría haber llegado a su fin.

El QB más ganador en la historia de la Liga cuenta con 42 años de edad y ha expresado que su idea es jugar hasta los 45; ante esta situación y si no llega a un acuerdo con la escuadra que ha jugado toda su carrera como profesional, diversos medios lo colocan en franquicias como los Cargadores de Los Ángeles, Potros de Indianápolis u Osos de Chicago.