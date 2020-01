Once Upon a Time... in Hollywood y 1917 vencen en los Globos de Oro

Vive con nosotros el minuto a minuto de todo lo que ocurre en la 77 edición de los Globos de Oro, los premios que concede la Asociación de la Prensa Extranjera.

Todos los premios de la ceremonia llevada acabo desde el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, en California.

La ceremonia comenzó con la conducción a cargo de Ricky Gervais por quinta ocasión, quien no dudó en hacer sus famosas bromas pesadas ya que 'nada le importa' al ser su última vez en la ceremonia.

_____AQUÍ LOS MEJORES MOMENTOS_____

1917

Renee Zellweger (Judy)

Joaquin Phoenix, Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Tres galardones para el director Quentin Tarantino y su obra de arte 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Awkwafina, The Farewell

Taron Egerton, Rocketman

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Hildur Guðnadóttir, Joker

Chernobyl

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Sam Mendes, 1917

entrega el premio honoríficopor su asombrosa trayectoria, quien ha participado en más de 80 películas dentro del cine de Hollywood.

Olivia Colman, The Crown

Patricia Arquette, The Act

"I'm Gonna Love Me Again" (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

Fleabag

Laura Dern, Historia de un matrimonio

Missing Link, una animación de Digital One, creador del Cadáver de la Novia.

Margot Robbie le entrega el galardón a su 'maestro', Quentin Tarantino, quien agradeció al reparto, a su esposa y a sus hijos.

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Brian Cox, Succession

La comediante, actriz, productora y conductora Ellen DeGeneres es reconocida con el galardón de 'Carol Burnett' por su trayectoria como activista y primera celebridad en abrir abiertamente sobre los derechos de la comunidad LGBT+.

Parásitos, la cual vence a Pedro Almodóvar con su filme Dolor y Gloria.

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag, la actriz se lleva su primer premio en su primera nominación.

Succession

Stellan Skarsgård, Chernobyl de HBO

Russell Crowe, The Loudest Voice

El actor no pudo asistir a la ceremonia debido a que se encuentra en Australia apoyando a su familia durante los incendios

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon se encargaron de presentar al primer ganador de la noche:

Ramy Youssef, Ramy