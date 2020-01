¿Dónde y a qué hora ver los Globos de Oro 2020?

Este domingo 5 de enero se llevará a cabo la 77 edición de los Globos de Oro en Hollywood, donde se estregarán galardones de diferentes categorías a los mejores proyectos cinematográficos y televisivos del año.

Uno de los grandes favoritos de la noche es Netflix, quien entre cine y televisión, cuenta con 34 nominaciones en total.

Quentin Tarantino, Todd Phillips y Martin Scorsese Son los favoritos de la categoría a Mejor Director por sus proyectos, Once Upon A Time in Hollywood, Joker y The Irishmam.

En México, la ceremonia comenzará en punto de las 6 de la tarde desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Los premios serán transmitidos por TNT y también desde su plataforma digital TNT Go, donde iniciarán con la alfombra roja y la llegada de los nominados e invitados especiales.