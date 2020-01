Reportan detención de ciudadanos estadounidenses de origen iraní en EUA

El Concilio en Relaciones Americanas-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) reportó la detención de más de 60 ciudadanos iraníes y de estadounidenses de origen iraní de todas las edades en el puerto de entrada de Blaine, Washington.

De acuerdo al comunicado del grupo pro derechos humanos, a muchos más les fue rechazada la entrada a Estados Unidos desde Canadá por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Los detenidos reportaron que sus pasaportes fueron confiscados y han sido interrogados sobre sus posturas políticas.

Oficiales de Aduanas del puerto rechazaron dar comentarios o razones sobre las detenciones a CAIR.

La activista Hoda Katebi expresó en Twitter que junto al CAIR se ha puesto en contacto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones civiles para atender el asunto.

La representante Pramila Jayapal del Congreso estadounidense declaró sentirse preocupada por dichos reportes y pidió a la población afectada ponerse en contacto con su oficina.

Una joven de 24 años y estudiante de Medicina fue presuntamente detenida e interrogada por más de 10 horas junto a su familia, antes de ser liberados temprano por la mañana, según el Concilio.

Una fuente en Aduanas reportó a CAIR que el Departamento de Seguridad Nacional emitió una orden a nivel federal para "reportar" y detener a cualquiera con origen iraní que entre al país y puede ser considerado potencialmente "sospechoso", sin importar su ciudadanía.

Al momento de que CAIR publicara dicho comunicado no ha podido confirmar o negar dicho reporte.

Deeply disturbed by reports that Iranian Americans, including U.S. citizens, are being detained at the Canadian border with WA State.



My office has been working on this all morning. Please contact us with information on directly affected people at [email protected] — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) January 5, 2020