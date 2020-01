Preocupa falta de cumplimiento de fraccionadores con áreas verdes en Gómez Palacio

Hiram López Manzur, director de Medio Ambiente y Ecología en Gómez Palacio, explicó que hay cerca de 50 fraccionamientos que se han construido en los últimos años en este municipio, pero únicamente han sido entregados dos al Ayuntamiento, por lo que en el resto, las áreas verdes destinadas a parques y jardines no se han aplicado como tal.

Señaló que en el vecino municipio de Lerdo se han puesto más estrictos en este tema y Gómez Palacio buscará también endurecer la normativa en este sentido, pues hay muchos fraccionamientos que no cuentan con las áreas verdes adecuadas o donde los desarrolladores cumplieron a medias con esta disposición o simplemente no la acataron, de modo que ni siquiera existen estos espacios.

"O no cumplen, o no tienen un sistema de riego, o ponen pasto, que no es lo que recomendamos, porque gasta mucha agua y no genera tanto oxígeno como los árboles, nosotros vamos a exigir árboles que sean endémicos", comentó.

Explicó que las inspecciones se programan mediante la Dirección de Obras Públicas, que verifican los fraccionamientos, mientras que Ecología revisa las condiciones del arbolado.

López Manzur dijo que se pide a los fraccionadores que, por cada casa, existan tres árboles, sin embargo, admitió que hay muchos desarrollos donde no se cumple con esta disposición, a pesar de que Gómez Palacio está muy por debajo de las recomendaciones de la OMS en cuanto a áreas verdes.