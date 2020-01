Dirigente de organización ve abandono del campo lagunero

Hipólito Pasillas Ortiz, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Gómez Palacio, señaló que el campo en la Comarca Lagunera sigue careciendo de vivienda, educación y otros temas, que se han acentuado ante las carencias que se viven en este sector durante la actual administración federal.

"Está muy abandonado el campo, tiene muchas carencias, que lástima que el gobierno federal, en vez de incrementar el apoyo para el campo, los está recortando, sí nos pega, bastante, porque en programas como Sembrando Vidas no nos ha llegado aquí nada y seguimos con muchas carencias", expuso.

Señaló que ha habido programas cancelados como el de apoyo a las mujeres, mientras que otros han sido muy recortados, como el de Concurrencia, que al menos significaba un leve apoyo para los productores durante el ciclo agrícola.

"Para la sanidad vegetal también hay recortes, la verdad es que no veo qué está haciendo el gobierno federal, le falta asesoría, no veo que apoye, hay mucho autoritarismo, el presidente quiere decidir todo, le inyecta a algunos programas con fines electorales, las pensiones o los ninis, a pensionados que estamos dentro del ISSSTE nos van a dar pensiones dobles cuando hay mucha gente que tiene mayor necesidad", expuso.

Pasillas Ortiz dijo que la desaparición del Seguro Popular es otra afectación. Consideró que el cambio de nombre de algunos programas no debería significar un problema en el servicio para la población que requiere de ello.

El dirigente de la CNC señaló que las becas han sido entregadas a algunos jóvenes en los ejidos pero de forma electoral, por lo que en las comunidades de Gómez Palacio no se ha observado este beneficio para la generalidad.

"Tengo entendido que ya no están entregando el recurso a las organizaciones, pero en general no está llegando a la ciudadanía, a los ejidos, no ha sido algo plural sino de unos cuantos, a muchos ejidos van con dos o tres personas que coinciden con su partido, cuando la necesidad en el campo no tiene color", comentó.