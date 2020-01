Rodrigo Oviedo tendrá un gran año

Salud, dinero y amor, es lo que la mayoría de las personas piden para iniciar el año, y uno de ellos es el actor lagunero Rodrigo Oviedo, quien en este año que está empezando tendrá mucho trabajo.

Para finalizar el 2019, el actor de Monarca visitó su tierra para pasar las fiesta decembrinas con su familia y amigos, y por supuesto, "comer rico".

Antes de dejar la ciudad Rodrigo visitó el foro de SigloTV donde platicó lo bien que le fue en el 2019 y lo emocionado que estaba por este año, pues tendrá mucho trabajo.

"Yo estoy muy agradecido con la vida por el año pasado, y espero lo mejor del 2020, sé que vienen cosas muy buenas. Actualmente la gente puede verme en El preso número 1, acaba de salir en Netflix y le está yendo muy bien, yo creo que también haremos la segundo temporada, así que estará con un año lleno de trabajo".

Además de la serie antes mencionada, el lagunero forma parte del elenco de Monarca, producida por Salma Hayek, sobre la experiencia de trabajar con la veracruzana, comentó: "A mi me sorprendió porque ella estuvo presente en todo el proyecto, digo, no físicamente, pero estuvo al pendiente de todo lo que pasaba, checando casting, guiones, viendo el diseño de producción, me sorprendió lo profesional que es, se entregó al proyecto y un reflejo son los buenos resultados gracias a ella, que puso todo de su parte".

Además de grabar la segunda parte de Monarca, la cual podría salir en septiembre, y El preso número 1, este año Rodrigo podría materializar su participación en otros proyectos.

"Hay un par de propuestas, una podría ser una película en la plataforma de Disney, pero no puedo decir mucho al respecto, pero ahorita es un buen momento para México porque se esta produciendo mucho, hay mucha demanda de contenido y a nosotros los actores nos viene muy bien porque hay mucha chamba".

Y es esa apertura la que Rodrigo agradece pues en sus inicios no había mucho de dónde escoger, sin embargo, él no se dio por vencido y hoy recoge los frutos de su trabajo, además que sigue levantando proyectos de forma independiente.

"Hoy en día cambiaron muchos las cosas, antes había solo dos opciones, era casi como un monopolio, entonces sino estabas en cualquiera de las dos televisoras estabas fuera de la jugada y ahora gracias a las plataformas esto se diversificó y esas empresas quedaron como una opción más.

Además tu puedes generar tus propios proyectos, por ejemplo, yo estoy escribiendo un guión para una película y espero concretar la inversión para realizarlo en el 2021, habla sobre la historia de una corredora tarahumara, es una historia muy bonita que sé que la van a disfrutar".

Para Rodrigo las historias deben de dejar una semilla en el espectador, aportarles algo que las haga inolvidables, así como a él lo marcaron varios de sus trabajos.

"Para mi un uno de los proyectos más importantes fue la película de Rosario Tijeras, me marcó mucho porque conocí una cara de Colombia muy particular, conocí gente muy interesante, Colombia para mí es un país mágico y me gustó mucho, fue una gran experiencia esa película. En cuento a series es una colombiana también, Alias el mexicano, donde realicé un personaje muy oscuro que trabajaba con Pablo Escobar, me tocó hacer a 'Miguel Félix Gallardo' y fue un proyecto que me gustó mucho también".

Sobre sus personajes

Su aspecto no solo le ha dado el mote de "La roca", también ha contribuido a que la mayoría de su personaje sean del hombre rudo.

"Por lo general me llaman para hacer personajes de rudo por la cara que tengo, pero me ha tocado hacer gays también, en dos ocasiones, hay de todo, pero por lo general me llaman para hacerla de rudo, pero dicen que soy bueno", contó entre risas.

Sueña en grande

Uno de los sueños de Oviedo es trabajar con grandes directores como Cuarón, Iñárritu, Del Toro, por eso le agrada la idea que estos cineastas pongan su mira en el talento mexicano.

"Me encantaría trabajar con directores mexicanos de esa talla y es muy bonito que ellos sí voltean a México y hace poco Iñárritu estuvo haciendo casting para unos proyecto que quiere hacer en su país; Cuarón también, así que es padre que nos tomen más en cuenta.

Además varios han abierto las puertas para trabajar en otros lados, como Salma en Hollywood y poco a poco a pasado varia gente que ya está allá".

Oviedo no solo espera llegar al cine de Estados Unidos, también le encantaría poder trabajar en el cine independiente europeo.

Las rapiditas

Que hubiera gorditas y lonches en Ciudad de México.

Arquitecto, soy un arquitecto frustrado.

Andar en moto y visitar a mis amigos.

Comer lonches y gorditas de chicharrón prensado.

Que crean en ellos, va a ver gente que diga que es muy difícil, pero si quieren algo no dejen de luchar por lograrlo.