Prisión por ayudar en fuga de Ghosn

El ministro de Justicia de Turquía, Abdulhamit Gül, ha confirmado este sábado que han pasado a prisión preventiva cinco de los siete detenidos por la fuga del expresidente de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, acusado en Japón de irregularidades financieras.

Además, la Justicia turca se ha incautado de dos aeronaves de una aerolínea privada, agregó el ministro durante una entrevista con la agencia turca Anadolu.

Aunque no dio nombres, se trata a todas luces de la compañía turca MNG, dedicada al alquiler de aviones privados, que ya ayer confirmó la implicación de uno de sus empleados.

El pasado jueves, las autoridades arrestaron a siete personas en relación con la fuga de Ghosn al Líbano a través del aeropuerto estambulí de Atatürk.

Dos de los detenidos han sido puestos en libertad, mientras que para el resto -cuatro pilotos, de los que dos habían estado de servicio en los aviones empleados para el delito, y un director de una empresa de carga privada- se decretó prisión preventiva.

Ghosn, de 65 años, que estaba en libertad bajo fianza en Tokio desde el pasado 25 de abril y a la espera del juicio por las irregularidades financieras de las que se le acusa, apareció el pasado martes en Beirut después de salir clandestinamente de Japón.

Aparentemente, el multimillonario prófugo voló primero desde la ciudad nipona de Osaka al aeropuerto Atatürk, y desde allí al Líbano.

Hasta el momento Turquía no ha recibido una petición formal de colaboración jurídica por parte de Japón, sino que la investigación en curso se basa en la sospecha de violación de las leyes turcas.

Uno de los abogados nipones del expresidente de Nissan Carlos Ghosn dijo este sábado que se ha sentido furioso y traicionado por su fuga de Japón, pero mostró su comprensión ante la decisión y su temor a no tener un juicio justo en el país.

"Mi cliente Carlos Ghosn salió de Japón el 29 de diciembre de 2019, ignorando las condiciones de su libertad bajo fianza", empieza el texto publicado hoy en el blog personal de Takashi Takano, uno de los abogados del exdirectivo, que estaba esperando el inicio del juicio por las irregularidades financieras de las que se le acusa.

Cuando la mañana de la víspera de Año Nuevo Takano supo por las noticias que Ghosn había huido al Líbano, primero sintió "una ira intensa", según relató en un texto en el que recoge varias conversaciones con el expresidente, nacido en Brasil, de una familia de origen libanés y que también cuenta con nacionalidad francesa.

"Me sentí traicionado. Pero cuando recordé cómo había sido tratado por el sistema judicial de este país, la ira se movió en una dirección diferente", escribió Takano. "Ciertamente me han traicionado. Sin embargo, no es Carlos Ghosn quien lo ha hecho".

En el texto, el abogado nipón describe las estrictas condiciones de la libertad bajo fianza a la que estaba sujeto Ghosn y reproduce supuestas conversaciones con el empresario en el que le expresa su temor a no obtener un juicio justo en Japón.