Series y películas con finales que no convencen

Series y películas han llevado con gran éxito su desarrollo, sin embargo, cuando llegan a su fin no complacen del todo a sus fanáticos.

Game of Thrones mantuvo cautivos a los fans a lo largo de sus temporadas, pero la última no gustó tanto y lo mismo recién ocurrió con la última entrega de Star Wars denominada El ascenso de Skywalker.

La saga de Star Wars comenzó en 1997 con el filme Una nueva esperanza. Se hicieron nueve películas que arrojaron una gran cantidad de personajes. Los más queridos, sin duda, han sido "Leia", "Luke" y "Han".

Star Wars IX recibió una calificación de 54 sobre 100 en el popular sitio de Rotten Tomatoes. Sus antecesoras más recientes, El despertar de la fuerza y Los últimos Jedi, obtuvieron 93 y 91, respectivamente.

"Pudo haber sido el gran cierre que merecía la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, la película dirigida por JJ Abrams sólo buscó complacer a sus seguidores", opinó Arturo Magaña de la revista Cine Premiere.

Game of Thrones mantuvo a la crítica de su lado durante siete temporadas. La octava, que fue la última, obtuvo en Rotten un 58 sobre 10, o sea que reprobó la historia protagonizada por Emilia Clarke y Kit Harington.

"La pluma del guionista Bryan Cogman es versátil, capaz de hacer reír y llorar en la misma secuencia. La historia se mueve lento, pero eso no me inquieta. Game of Thrones, raro en ella, ha empezado a empalagarme", escribió Daniel Krauze del Diario El Financiero.

La saga de Toy Story comenzó en 1995. La tercera entrega logró llevarse el Oscar a Mejor película animada. Los personajes "Woody" y "Buzz Lightyear" se han vuelto los favoritos de varias generaciones.

Las primeras tres películas consiguieron calificaciones de 100, 100 y 98; ha sido la cuarta, que llegó en verano del año pasado la que obtuvo una puntuación más baja, 97.

"Incluso si Toy Story 4 es el capítulo más débil de su franquicia, presume del suficiente ingenio y humor con sello de garantía Pixar para que valga la pena verla", escribió Lalo Ortega de Empire México.

Después de varias películas de los Hombres X, la última, antes de que Disney comience una nueva franquicia reprobó y de qué manera. X-Men: Dark Phoenix, obtuvo un 23 sobre 10. Los críticos se ensañaron con el filme protagonizado por Sophie Turner y James McAvoy.

"Ni siquiera Turner, con su radiante presencia en pantalla logra salvar la película X-Men: Dark Phoenix de caer en el pozo de la falta total de imaginación", opinó Justin Chang de Los Angeles Times.

Cómo entrenar a tu dragón se conformó de tres películas. La saga, inspirada en los libros del mismo nombre de Cressida Cowell, arrancó en 2010. Fue en enero del año pasado cuando se estrenó la última entrega en los cines.

Obtuvo una calificación de 90 sobre 100 en Rotten Tomatoes. Peter Bradshaw de The Guardian escribió sobre el filme que, "todo el entretenimiento de las primeras películas se ha perdido. Un espectáculo insípido".

Glass, el filme que se estrenó en enero del año pasado y que cerró la trilogía conformada por El protegido (2000) y Fragmentado (2016), desilusionó a los fanáticos y a la crítica especializada. En Rotten apenas alcanzó un 37 de calificación.

"El problema no reside en que no haya nada que ver, sino en que no hay nada que ocultar. Shyamalan, director de la cinta, nunca alcanza su majestuosidad tras la cámara y nunca emplea la oscuridad para que busquemos desesperadamente la luz", dijo David Ehrlich de IndieWire.

La primera saga de Batman comenzó con el pie derecho. Los fanáticos no olvidan al Joker de Jack Nicholson o la Gatúbela de Michelle Pfeiffer, sin embargo, la decadencia llegó en la tercera película y en la cuarta, con la que acabó ese ciclo, todo salió mal.

Batman y Robin, 1997, logró un 11 por ciento de calificación sobre 100. "Establece un ritmo predecible de escenas de acción sobrecargadas e incoherentes seguidas de secuencias dramáticas poco desa+rrolladas y poco auténticas. Hay muchas cosas que mirar pero nada que sentir", aseguró Dave Kehr de New York Daily News.