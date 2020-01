Mexicano consigue boleto para Juegos Paralímpicos

México tiene a su primer clasificado a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Se trata del sinaloense Juan Diego García, quien obtuvo su pase a la justa deportiva en el continente asiático, por la vía del ranking.

Así lo informó la Federación Mundial de Taekwondo (WTF, por sus siglas en inglés), quien anunció oficialmente que el azteca, fue uno de los cuatro deportistas que lograron el boleto en la categoría K44 menos de 75 kilos.

Y es que García López, se encuentra posicionado en el segundo lugar de la categoría K44 menos de 75 kilos, con 212.30 puntos, por debajo del ruso Magomedzagir Isaldibirov con 215.20. En el tercer sitio se encuentra el iraní Mahdi Pourrahnama con 208.12 y en el cuarto el turco Fatih Celik con 137.26.

"Me siento muy contento por haber clasificado vía ranking, y al enterarme de la noticia me alegré bastante, y es algo que me va a seguir motivando para continuar trabajando y lograr el sueño olímpico" declaró García.

Desde el 2017, comenzó su camino a Tokio 2020, y durante ese tiempo subió a distintos podios internacionales que le permitieron mantenerse en zona de clasificación.

En el Panamericano de ParaTaekwondo de Costa Rica 2017, Juan Diego comenzó su paso mundial, y en esa ocasión obtuvo la medalla de plata. En el 2018 logró dos primeros lugares: en el Abierto de Estados Unidos en Las Vegas y en el Abierto Panamericano de Spokane, Washington.

El 2019 fue un año de ensueño para el mexicano, luego de ganar el título en el Campeonato Mundial de Antalya, Turquía, así como el oro en los Juegos ParaPanamericanos de Lima.

En estos momentos, Juan Diego García, junto con la selección nacional de ParaTaekwondo, realiza un campamento de preparación en Corea del Sur.

"Como son a los primeros Juegos Paralímpicos que asistiré, estoy muy motivado, y ahorita el entrenamiento en Corea son cosas que nos van a ayudar bastante para la preparación rumbo al 2020, lo cual es algo que he soñado mucho, y ahora no queda más que dar lo mejor de nosotros y poner en lo más alto el nombre de México", expresó.

México irá a buscar tres plazas (una varonil y dos femenil) más en el Clasificatorio Continental, el cual se realizará el próximo 10 de marzo en Costa Rica.

4 LUGARES es lo máximo que tiene cada país para asistir a la justa paralímpica del presente año en Japón.

Costa Rica será sede