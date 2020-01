¿Dónde están las mujeres?

En 76 años sólo una mujer ha ganado el Globo de oro por dirección: Barbra Streisand lució la estatuilla en 1984 con Yentl.

Era la primera película dirigida, producida, escrita y protagonizada por una mujer.

Streisand se levantó orgullosa tras escuchar su nombre sobre el de realizadores como Ingmar Bergman y James L. Brooks.

Su discurso fue esperanzador: "Este premio es significativo para mí, estoy orgullosa porque representa, o eso espero, nuevas oportunidades para mujeres talentosas que intentan hacer sus sueños realidad, como yo".

Esa petición es algo que no ha querido escuchar la prensa extranjera de Hollywood.

En la historia de esta premiación, dedicada a reconocer lo mejor del año en televisión y cine, sólo Straisand ha ganado como directora y cuatro más han sido postuladas en ese rubro.

Natalie Portman se quejó de eso: "Estos son los nominados: todos hombres", remarcó en 2018 acentuando la ausencia femenina en la categoría. Dos años después las cosas no han cambiado.

En la premiación de hoy en el Beverly Hilton, en California, la disputa a director es entre Bong Joon Ho (Parásitos), Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (El irlandés) y Quentin Tarantino (Había una vez en Hollywood).

Afuera quedaron otras favoritas: Estafadoras de Wall Street, de Lorene Scafaria, Un buen día en el vecindario de Marielle Heller, Mujercitas de Greta Gerwik, The Farewell de Lulu Wang, esta última nominada a Película en lengua extranjera.

También, Honey Boy de Alma Har'el, quien hizo público su disgusto en instagram, en diciembre pasado, cuando se dieron a conocer las nominaciones. "Esta no es nuestra gente (los miembros que votan en los Globos de Oro) y no nos representan. No busquen justicia en el sistema de premios", criticó.

La directora de Honey boy ha dicho que esto no cambiará hasta que haya nuevas categorías: mejor Director y Directora, apunta el especialista fílmico José Felipe Coria.

"Y tendría razón pero, aún así, no se está pensando que las nominaciones se basan en personajes que hacen ruido, sin contar la capacidad", lamenta.

No sólo en la dirección se siente la ausencia femenina.

Cerca del 80% de todas las nominaciones en cine están representadas por hombres.

En cifras, sólo una veintena de mujeres podrían ganar.

En Película, Guión y Animación, la mayoría de nombres pertenecen al sexo masculino.

De las que buscan coronarse como la mejor del año, sólo Historia de un matrimonio considera en su trama problemas de mujeres.

"Es difícil que los premios se adapten. No sabríamos cómo reestructurarlos pero no deberían basarse tanto en el prestigio de la firma, decir 'es que siempre hemos nominado a Scorsese, a Tarantino', no ver tanto la popularidad de la película sino el concepto. Y que estos conceptos cambien", reitera Coria.

La falta de reconocimiento a mujeres en puntos clave es ahora un debate global. En California, donde se realizará la ceremonia, se promulgó hace un año la ley SB 826, que obliga a que todas las compañías cotizadas en algún mercado de Estados Unidos con sede en esa ciudad tengan al menos una mujer en su consejo de administración; una norma pionera en ese país.

En lo que respecta a este rubro, la tendencia muestra más balance entre historias protagonizadas lo mismo por hombres que por mujeres. Sin embargo, en las tres categorías principales -Serie Dramática, Comedia y Limitada o Película para TV- sólo cuatro de las 15 producciones nominadas tienen a una mujer al frente (creadoras del proyecto), se trata de Killing Eve, Fleabag, Inconcebible y La maravillosa señora Maisel.

Estos son algunos de los datos más curiosos dentro de los Globos de Oro que hoy celebrará su edición 77. La primera entrega se realizó en 1944 con una ceremonia informal en los estudios de 20th Century Fox y fue concedida por la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Hollywood, precursora de lo que hoy es la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Entre los ganadores aquel año están Jennifer Jones como Mejor actriz por The song of Bernadette y Paul Lukas como actor por Watch on the rhine, quienes recibieron un pergamino pues hasta el siguiente año se diseñó la estatua oficial que representa al mundo. Ya en 1945 la premiación se realizó en el sitio que hoy tiene lugar, el hotel Beverly Hills.

La primera transmisión de los Globos de oro se realizó en 1958 con Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. en el escenario como una especie de presentadores improvisados sorprendiendo a la audiencia. El primer lugar de la más galardonada lo tiene La la land de Damien Chazelle, con siete estatuillas: mejor película de comedia, director, guión, actriz, actor, canción original y banda sonora. Atrapados sin salida -protagonizada por Jack Nicholson- está en segundo lugar con seis premios: Mejor película de drama, guión, actriz, actor, director y nueva estrella del año. En el tercer peldaño está El expreso de medianoche que ganó Mejor película de drama, actor, guión, banda sonora y nueva estrella. En la ceremonia de 2018 el color que reinó fue el negro. En medio de los nacientes escándalos de acoso sexual vinculados con el productor Harvey Weinstein, actrices y actores acogieron ese color para alzar la voz y solidarizarse con la campaña Time's up!.

En 1970 los productores de Z no quisieron recibir el premio a Mejor película extranjera porque consideraban que debieron ganar Mejor Película. Tres años después, en 1973, Marlon Brando se negó a recibir la estatuilla por El padrino como una forma de protesta contra el imperialismo y racismo en Estados Unidos así como por la Guerra de Vietnam.

En enero de 2008, la entrega número 65 de los Globos de Oro fue diferente. Debido a la huelga de guionistas de Hollywood en lugar de la ceremonia acostumbrada se realizó una rueda de prensa para anunciar a los ganadores. Los guionistas buscaban un aumento en los salarios.

No todo es seriedad cuando se trata de los Globos de Oro, también hay espacio para las risas como le pasó a la actriz Renée Zellweger en 2001, su amigo Hugh Grant presentó el premio a Mejor actriz el cual fue para ella, sin embargo, no estaba presente pues había ido al baño. Minutos después y ante las risas de la audiencia apareció por fin en el escenario con las mejillas rojas por la pena y sorprendida por haber ganado.

32

NOMINACIONES

tiene la actriz Meryl Streep, incluyendo la de este año.