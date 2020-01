Billy Corgan lamenta no haber tocado con Eddie Vedder

- El líder y vocalista de The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, confesó que nunca conoció a Eddie Vedder, de Pearl Jam, aunque le hubiera gustado tocar con él en algún momento.

A través de redes sociales, mediante “insta stories” de preguntas y respuestas, el frontman Corgan respondió a un seguidor sobre el cantante Vedder, de acuerdo con información del portal Alternative Nation.

“¿Alguna vez conociste a Eddie Vedder?”. Corgan dijo al fan: “Nunca nos conocimos, no. Ojalá hubiéramos tocado juntos algún día”.

Ambos cantantes fueron figuras importantes en la década de los 90 en Estados Unidos, cuando el grunge y rock alternativo tuvieron un auge importante; otras bandas que destacaron también fueron Soundgarden, Nirvana, Alice In Chains, Stone Temple Pilots y Temple of The Dog.

Hasta ahora, Pearl Jam tiene planeada una gira por Europa así como fechas para Norteamérica que podrían incluir a México en 2020.