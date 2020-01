Más de 70 ciudades de EUA se manifiestan contra ataque de Trump a Irán

En Lafayette Square, frente a la Casa Blanca, unas trescientas personas se reunieron en el acto central de las protestas.

Entre los manifestantes se encontraban la actriz Jane Fonda, que tiene una gran historia de activismo y en los últimos meses ha estado protestando en Washington contra la crisis climática.

"El movimiento climático y el movimiento pacifista deben convertirse en un único movimiento", dijo Fonda, de 82 años, frente a una multitud que la aplaudía y vitoreaba.

Jane Fonda speaking TODAY at Lafayette Park in DC: "Did we NOT learn the lessons of Vietnam?" #NoWarWithIran pic.twitter.com/Kfh8Ck5Zz7