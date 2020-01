Hustler envía tarjetas navideñas a legisladores con Trump asesinado

Adentro, está otra caricatura donde se ve a la gente sonriendo mientras rodea a un Trump tirado en el suelo, en medio de un charco de sangre. "Feliz Navidad", dice la postal, junto con la leyenda: "De todos nosotros en Hustler". El mensaje de la portada alude a una polémica frase que soltó Trump durante la campaña de 2016: "Tengo a la gente más leal. ¿Alguna vez habían visto algo así? Podría pararme en mitad de la Quinta Avenida y disparar a la gente y no perdería votantes". Uno de los receptores de la postal navideña, el congresista Mike Johnson, la subió a su cuenta de Twitter el pasado 2 de enero y expresó su indignación.

"Esto es todo lo que necesitan saber acerca de la izquierda radical. Un miembro de mi personal abrió hoy esto que venía en un paquete de correos navideños. Imagínense si un conservador hubiera distribuido algo tan desagradable sobre un demócrata. Espero que esto sea investigado por el @serviciosecreto", tuiteó el representante por Louisiana.

Here's all you need to know about the radical Left. A young staffer of mine opened this in a stack of holiday mail today. Just imagine if a conservative had distributed such a disgusting and hateful piece about a Democrat. I hope this will be investigated by the @secretservice pic.twitter.com/0q4FRQGdkY