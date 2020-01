¿Quién es Benji Madden, esposo de Cameron Diaz?

Ayer el mundo del espectáculo se llevó una gran sorpresa ante el anuncio de Cameron Diaz y su esposo Benji Madden, pues dieron la bienvenida al mundo a su primer bebé, Raddix Madden. Sin embargo, la pareja de la famosa actriz podría ser un desconocido, aunque sí perteneció a una popular banda de pop punk a finales de los 90.

Pues Benjamin Levi Madden, es un guitarrista, vocalista, compositor y productor estadounidense, quien es mayormente conocido por formar parte de Good Charlotte, junto a su hermano Joel Madden.

La agrupación se formó en 1996, cobrando gran fama internacional con temas como I Just Wanna Live y We Believe.

Actualmente, también forman parte del dúo de pop rock The Madden Brothers.

Cameron, de 47 años, y Benji de 40, se conocieron gracias a su cuñada Nicole Richie, quien está casada con su hermano Joel Madden, pues fue quien los presentó.

Antes de unir su vida a la de la actriz de Los Ángeles de Charlie, el músico salió con celebridades como Sophie Monk y Paris Hilton, íntima amiga de Nicole Richie, pues ambas protagonizaron el reality de 2003, The Simple Life.

Sin embargo, Diaz fue la mujer que flechó su corazón, pues el 6 de enero de 2015 la pareja decidió llevar su relación al siguiente nivel contrayendo matrimonio en una ceremonia privada en la casa de la actriz en Berverly Hill, California.