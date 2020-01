Aún esperan recursos para Centro de Desintoxicación

El DIF estatal de Durango buscará que este año se logre concretar el Centro de Desintoxicación Ambulatorio, para el cual se requieren de al menos 20 millones de pesos.

Rocío Manzano, directora del sistema ya mencionado, dijo que este centro de desintoxicación busca dar atención a menores de 10 a 18 años de edad y a sus familiares.

Se trata de un tratamiento individualizado y de determinadas horas para el menor o joven que requiera ser desintoxicado.

Pero aparte del tratamiento individualizado, se realiza un tratamiento con la familia para que apoyen al paciente.

"Se supone que no hay internamiento, no se requiere porque el menor apenas inicia en el consumo de drogas o todavía no existe un problema muy grave, entonces este tipo de terapia da mayor éxito, al menos así se ha visto reflejado en otras partes del mundo", comentó Rocío Manzano.

El DIF ya tiene el proyecto técnico armado, solo está a la espera de que se liberen recursos federales.

Incluso, ya se ha platicado sobre este centro con las autoridades centrales quienes había comentado que para el inicio del año 2020 por lo que se está a la espera de la liberación de recursos.

El Centro de Desintoxicación Ambulatoria podría dar atención a un total de 600 personas al mes entre personas adictas y familiares.