En redes varios actores muestran su sentir por lo ocurrido en Australia

Por tal motivo varios artistas han mostrado su preocupación, como los actores australianos Hugh Jackman y Naomi Watts, y el estadounidense Leonardo DiCaprio.

"Queremos expresar nuestra profunda gratitud a las personas de Australia que están luchando contra estos devastadores incendios forestales", publicó Hugh Jackman en su cuenta oficial de Twitter.

El actor de filmes como Los miserables y El gran showman acompañó su mensaje con la fotografía de una persona intentando sofocar las llamas, que se han presentado principalmente en el estado de Nueva Gales del Sur, que fue declarado en estado de emergencia.

"Nuestros corazones están con todos los afectados, especialmente con aquellos que han perdido hogares, negocios y seres queridos.

Esta es una inmensa tragedia para nuestro país de nacimiento.

#IncendiosForestalesEnAustralia", destacó Hugh Jackman.

Por su parte, la actriz Naomi Watts también le dedicó una publicación en Instagram.

"Los incendios han sido realmente horribles.

Es muy molesto y preocupante. Tanta vida salvaje ya perdida. Y todavía gran parte del verano por delante.

Mi corazón está con aquellos que han perdido seres queridos y hogares.

¡Gran agradecimiento a los valientes bomberos que literalmente no han parado durante las vacaciones! Con el corazón roto por todos los animales, plantas y tierras", aseguró la actriz.

En fecha reciente el actor Leonardo DiCaprio explicó, mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, que la situación en Australia por los incendios es parecida a lo que ha ocurrido en el estado de California en Estados Unidos, entre 2018 y 2019, por lo que aseguró que el cambio climático se está encauzando hacia estas megaconflagraciones.

We want to express our deep gratitude to the people in Australia who are fighting these devastating bushfires Our hearts are with everyone impacted especially those who have lost homes businesses and loved ones This is an immense tragedy for our home country #AustraliaBushfires pic.twitter.com/xcsPWSpDeS