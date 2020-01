Los más nominados en los Globos de Oro

El 2020 inicia lleno de fiesta y glamour con la septuagésima séptima entrega de los Globos de Oro, que premia lo mejor del cine y la televisión, en donde Marriage Story, The Irishman y Once upon a time in Hollywood, son las producciones favoritas para llevarse la estatuilla a casa. Con tan sólo un mes de haberse estrenado en Netflix, Marriage Story arrasó las ternas con seis nominaciones, en las que destaca como Mejor película de drama.

Además, la actuación protagónica de Scarlett Johansson ha sido bien recibida por la crítica, que después de tener acostumbrados a sus seguidores en su papel como la Viuda negra en las películas de The Avengers, ahora es una de las actrices favoritas para llevarse el globo como Mejor actriz de película de drama.

Así como su compañero Adam Driver, quien también compite con como Mejor actor de película de drama, junto a Joaquin Phoenix (Joker), Jonathan Pryce (The two Popes), entre otros.

Con cinco nominaciones The Irishman y Once upon a time in Hollywood y con actores como Al Pacino, Robert De Niro, Brad Pitt respectivamente, también esperan ser reconocidas como las mejores películas de drama. Pitt, uno de los consentidos de la pantalla se disputa la estatuilla con grandes actores de la industria cinematográfica como, Al Pacino (The Irishman), Anthony Hopkins (The two Popes) Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), entre otros, para el"Mejor actor secundario. Pese a todas las predicciones de miles de fans, la película de el Joker, no figura dentro de las más nominadas, tan sólo pudo alcanzar cuatro candidaturas, aun así, está compitiendo en las ternas más importantes, Mejor película de drama, Mejor actor de película de drama, Mejor Director y Mejor Música original.

Otra de las nominaciones más esperadas es la de Mejor director, compitiendo Martin Scorsese por The Irishman, el multipremiado director ya cuenta con dos premios Oscar y cuatro Globos de Oro y espera llevarse en esta ocasión el quinto.

Por su parte, Quentin Tarantino, quien compite por Once upon a time in Hollywood, también cuenta con dos premios Oscar y dos Globos de Oro como el mejor guión y en esta ocasión espera llevarse la presea de director.

Pero Todd Phillips quien dirigió la película del Joker no se queda atrás, porque aunque no tiene premios como sus colegas, su controversial largometraje es uno de los favoritos para ganar.

En cuanto a las series la mayor cantidad de nominaciones cayó en Chernobyl, The Crown y Unbelievable, con cuatro nominaciones cada una.

Pero es la de The Crown, la que está compitiendo en la categoría de Mejor serie de televisión de drama, junto a Big Little Lies que está nominada en tres ocasiones.

Son Jennifer Aniston (The Morning Show), Nicole Kidman (Big Little Lies), Reese Witherspoon (The Morning Show), entre otras, las que están compitiendo como Mejor actriz en serie dramática de televisión".

Impactados quedaron los fanáticos de Game of Thrones, después de que una de las series más exitosas de HBO no figurara en las nominaciones de este año, tan solo el actor Kit Harington es quien entró a la contienda por el título de Mejor actor de serie dramática de televisión, junto a Tobias Menzies (The Crown), Rami Malek (Mr. Robot), Billy Porter (Pose) y Brian Cox (Succession).