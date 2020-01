Amagan con bloqueo en Laguna Sur de Torreón

Habitantes de la colonia Zaragoza Sur de Torreón amagaron con bloquear el el bulevar Laguna Sur, reclamaron por los constantes brotes de agua negra y los bloqueos en la red sanitaria de todo el sector.

Fue alrededor de la 10:00 horas del viernes que una decena de ciudadanos se agruparon en el cruce de Laguna Sur y Diagonal Las Fuentes, ahí discutieron sobre las frecuentes fallas en el drenaje que además han dejado "daños graves" a sus viviendas, especialmente de quienes habitan en la calle Lago Victoria.

"Toda mi casa está dañada, se cayó el yeso y la humedad se siente todo el tiempo, no es algo de ahorita o por las lluvias del miércoles, tenemos meses así, los del Simas vienen a quitar las tapas de las alcantarillas y no limpian, lo único que han ocasionado es que se llenen los drenajes de más basura... La verdad es que estamos cansados, vamos a echarles agua negra en Simas, en presidencia, Zermeño ya nos olvidó, por eso tenemos que hacerlo", reclamó Perla Nohemí Padilla, vecina de la calle Lago Victoria.

Los quejosos advirtieron que será el próximo martes a las nueve de la mañana cuando se reúnan de nueva cuenta para tomar medidas de resistencia en contra del Simas y el Ayuntamiento de Torreón, aunque aún se encuentran analizando cuáles serán.

"Queremos solución aquí, no vamos a estar esperando a que se nos enfermen los niños, a que vengan las infecciones por toda la suciedad, nosotros no queremos estar haciendo manifestaciones, pero no nos hacen caso... siempre es lo mismo", dijo Luisa Cabrera, también habitante de Lago Victoria.

Por su parte, el Simas Torreón informó que por la tarde del mismo viernes una cuadrilla del sistema acudió a las calles Lago Victoria y Lago Argentino, ahí llevaron a cabo el desazolve correspondiente de los drenajes, así como una limpieza de la misma red sanitaria.

A través de su departamento de Comunicación Social, se detalló que fueron hallados en los drenajes restos de muebles, rocas, llantas, maderas, envases de comida y otros objetos de desecho, por lo que llamaron a la población de Zaragoza Sur a que se procure mantener sin basura la vía pública.

Señalaron que precisamente ese sector ha sido uno de los más atendidos en brigadas de limpieza, en 2019 durante una jornada integral se retiraron de las calles y drenajes más de 100 toneladas de desechos.