Rechazan fallas en formación de cadetes

El secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, negó durante el viernes que se hayan cometido "errores" o "fallas" en la selección y capacitación de la última generación de cadetes egresados de la Academia de la Policía Municipal, esto en relación con los 11 elementos que aún no han aprobado sus exámenes de portación de arma de fuego de parte del Centro de Evaluación y Control de Confianza de Coahuila (C3), en Ramos Arizpe.

Fue durante la penúltima semana de diciembre pasado que se informó de parte de la DSPM que 16 cadetes recién egresados de la Academia estaban "a la espera" de ser liberados de los trámites del E3, con el paso de los días solamente 5 cadetes egresados recibieron su alta para comenzar a ser armados y salir a laborar, pero desde entonces los 11 restantes siguen aún esperando dicha aprobación de las autoridades estatales, situación que ha generado molestia entre un grupo de los mismos elementos.

"Es hacer la precisión de manera muy clara, que no es que hayan reprobado de inicio el examen de control y confianza, porque de cualquier forma no hubieran podido cursar la capacitación de formación inicial, sino que más bien al término ya de la capacitación, lo que procedió es que realizaran el examen de portación de arma, es otro examen, ya ahí esa prueba tiene diversos componentes, en tanto por ese lado se encuentran en diversa situación de esas personas".

Lara Galván también pidió tranquilidad a la ciudadanía, pues al margen de dicha situación se cuenta con el personal suficiente y debidamente capacitado para vigilar la totalidad de los sectores de Torreón, afirmó.

Respecto a los plazos o fechas para conocer los resultados definitivos de los 11 elementos restantes, el secretario del Ayuntamiento precisó que "depende exclusivamente" del C3 en Ramos Arizpe.

Hizo énfasis en que se trata de una situación regular y apegada a la normativa, además de que buscan en todo momento cumplir con los lineamientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿No es por un tema de falla en la capacitación?

"No, no, vuelvo a insistir, a fin de que cumplan con todos y cada uno de los requisitos que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Estatal de Seguridad Pública y la normativa aplicable, se les envió a que realizaran ese examen de porte de arma, ahí de los 143 (egresados), 16 se encontraban en esa situación, de los cuales 5 ya aclararon completamente el tema y en ese sentido estamos a la espera de que se aclaren los otros 11... Pero no tiene nada que ver", señaló Sergio Lara.

