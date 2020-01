Presentan a Cervantes con el Santos Laguna

Tuvieron que pasar 24 días para que fuera presentado oficialmente como refuerzo de Santos Laguna. El mediocampista Alan Cervantes, portará el número 6 con los Guerreros, donde buscará la titularidad.

El presidente ejecutivo de los albiverdes, Dante Elizalde, fue quien le dio la bienvenida en el Auditorio Orlegi a una de las dos caras nuevas para el Clausura 2020. Por su parte, Josecarlos Van Rankin, hizo su aparición pública el pasado 16 de diciembre.

Cervantes arrancó desde el primer día la pretemporada bajo las órdenes de Guillermo Almada, la tarde del miércoles 11 de diciembre en el Territorio Santos Modelo (TSM).

El retraso algunos días de su firma, la pretemporada en Cancún, así como las fiestas decembrinas y de fin de año, no permitieron agendar su presentación, que se dio, una vez que se hizo con las refuerzos de las Guerreras y su cuerpo técnico, en el mismo escenario.

"Estoy muy contento, desde que me llegó la noticia del interés de Santos Laguna, no me lo esperaba, fue una grata sorpresa, ya que esta institución ha mostrado una grandeza muy importante en los últimos años", fueron las primeras declaraciones ante medios de comunicación y abonados del club, que se dieron cita en el inmueble.

Lo que dejó en claro Alan, es la garantía de su esfuerzo y entrega, tanto en los entrenamientos como en los partidos, desde el silbatazo inicial hasta el último.

También se dio tiempo, para hablar de sus características en la cancha: "Soy un jugador dinámico, que puede pisar las dos áreas sin ningún problema, de bastante recorrido, con buen golpeo fuera del área".

Dijo que cuenta con esa chispa dentro del rectángulo verde, tanto para recuperar balones, como para organizar contraataques, dar pases de gol y concretar jugadas, para apoyar al equipo en cada partido.

24 DÍAS tardó la directiva lagunera para presentar oficialmente al mediocampista.

Sobre su posición dijo: "Sé que la competencia es bastante fuerte, hicieron una gran actuación el torneo pasado, se reflejó en los resultados, puntos y liderato" y del timonel externó "Guillermo es un entrenador que junto a su cuerpo técnico, que exigen mucho, que son disciplinados y nos piden nunca dejar de correr, siempre presionar y apretar, para que una vez que tengamos los balones, tomar la mejor decisión".

A pocos días de cumplir 22 años de edad, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, cuenta con experiencia en la Liga MX con cuatro torneos disputados, así como tres de Copa MX y en competencias internacionales de clubes de primer nivel.

Debutó en la Liga MX en el Apertura 2017 con el conjunto de León, al que llegó en calidad de préstamo por parte de las Chivas, donde realizó su proceso de Fuerzas Básicas.

En el Clausura 2018 regresó a la institución tapatía, con la que conquistó la Liga de Campeones Concacaf en 2018, título que le permitió disputar la Copa Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos meses más tarde.

De la misma forma, tiene un importante recorrido en Selecciones Nacionales Menores, al participar en la Copa del Mundo Sub-17 Chile 2015, Copa del Mundo Sub-20 Corea del Sur 2017, Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y Torneo Esperanzas de Toulon 2018, en el que el Tricolor Sub-21 consiguió el Subcampeonato.

En su intervención, el mandamás santista señaló: "Con la incorporación de Alan Cervantes estamos seguros que este camino seguirá fortaleciéndose. Nos enorgullece mucho recibirlo, y estoy seguro que lograremos alcanzar los objetivos que tenemos planeados, de la mano de Guillermo Almada y todo el plantel".

Por último, Dante indicó, que están a la espera de una última contratación, pero la harán, siempre y cuando sea necesaria, con la intención de no obstruir el proceso de jugadores de la cantera, que vienen empujando fuerte.

En punto de las 9 de la mañana de este sábado, los Guerreros encararán su último partido amistoso de preparación, antes de arrancar el Clausura 2020. Se enfrentarán en el "Volcán" de San Nicolás de los Garza, a los Tigres.

Respecto a la actividad de las filiales, hoy a las 10 de la mañana en las canchas de entrenamiento del TSM, la filial Sub-15 de Santos Laguna, recibirá a los actuales monarcas de la categoría, los Rojinegros del Atlas.

Lozano, en XI del A-19

La Liga MX, divulgó el 11 ideal del Apertura 2019, en donde el líder Santos Laguna, se hizo presente con solamente un jugador, el volante uruguayo, Brian Lozano.

Y es que el “Huevo”, con el futbol espectacular desplegado a lo largo del semestre, que lo llevó incluso a ser convocado por su selección en las fechas FIFA, fue condecorado con dicha distinción, en la que aparecen cuatro elementos del campeón Monterrey, así como su técnico, el argentino Antonio Mohamed.

En la línea de mediocampistas, figuran Carlos Rodríguez de los regios y Guido Rodríguez, quien hasta el pasado domingo, defendió la playera del América. El sudamericano, fue también el único del subcampeón del balompié nacional, en aparecer en la lista.

Como portero está Hugo González de los Rayos del Necaxa, mientras que la defensa es integrada por los elementos de la Pandilla, Stefan Medina y Nico Sánchez, así como Sebastián Vegas de Monarcas Morelia y Cristian “El Chicote” Calderón, quien jugara con Necaxa y ahora lo hará, para el Rebaño Sagrado.

Los delanteros son Alan Pulido, quien finalizara como campeón de goleo con las Chivas Rayadas, al lado de Mauro Quiroga del Necaxa. El otro artillero es Rogelio Funes Mori del Monterrey, quien fue elegido además, como el jugador del torneo.