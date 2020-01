Acusan a Camila de posible plagio

La que inicia el año con algunas dificultades es la cantante Camila Cabello. La cubano-estadounidense es señalada por plagio en su tema My oh my, el cual han reportado en redes sociales suena particularmente similar a Llaman a la puerta de los peruanos Tierra Sur.

"Llaman a la puerta, quién será. Notifiquen a Pochi Marambio, de Tierra Sur, de esto, por favor. Maleado", compartió un internauta, comentario que el músico respondió que se encontraban al tanto del asunto y agradeció por el aviso. El tema de Cabello es un corte extra que solo aparece en la edición especial de Romance, su segundo material de larga duración; mientras que el tema de Tierra Sur pertenece al álbum Mi marimba, que el grupo de reggae lanzó en 1992. Ante los mensajes de alerta, el compositor de la canción, Pochi Marambio, declaró al diario peruano El Comercio: "Tengo entendido que las empresas, la industria de música internacional, sobre todo el mundo de hip hop y el rap, reconocen qué elementos emplean para sus producciones y respetan y conversan con los autores o sus representantes legales". La misma publicación hizo un análisis de ambos temas, en el que destacó que, aunque están escritas en tonos menores, la de Tierra Sur se toca en mi menor; mientras que la de Camila, en do menor. Pero que, además, la progresión armónica de tres acordes del coro es "inquietantemente similar". La intérprete de Señorita no se ha manifestado al respecto, incluso se encuentra desaparecida de las redes sociales desde hace días, pues su última publicación tiene fecha del 29 de diciembre.