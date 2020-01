Técnico del Betis evita hablar de la posible llegada de Guido Rodríguez

El entrenador del Real Betis Balompié, Joan Francés Rubi, evitó hablar sobre la posible llegada del mediocampista argentino Guido Rodríguez, quien milita en el América de la Liga MX del futbol mexicano.

Aunque los rumores crecieron en los últimos días, tanto que ya se habló de una primera oferta del Betis rechazada por las Águilas, Rubi prefirió evadir el tema y enfocarse en los jugadores con los que actualmente cuenta.

"Prefiero centrarme en los jugadores que tenemos, en los que están con nosotros. De nombres de fuera en algún momento me he medio equivocado hablando antes de tiempo, así que prefiero no hablar", dijo.

De acuerdo a medios españoles América solicita 10 millones de euros para desprenderse de Rodríguez, pero los verdiblancos apenas han puesto siete millones sobre la mesa. Una negociación que deberá resolver el club mexicano si se toma en cuenta que el pampero termina contrato en junio próximo y puede irse gratis.

En conferencia de prensa, reconoció que el mercado de transferencias es previsible, pero hasta este viernes no sabe de llegadas y tampoco de salidas, donde se rumora que el mexicano Diego Lainez puede ir al Mallorca y Cristian Tello al Espanyol de Barcelona.

"A mí a día de hoy no me consta nada, ni que vaya a salir ni que tengan intención. Lo único que hacemos es trabajar al máximo con ellos para que se vea su mejor versión, sabiendo que el mercado es imprevisible tanto para las entradas como para las salidas", declaró Rubi.

Hasta el momento sólo se ha dado la contratación del volante Carlos Aleñá procedente del Barcelona.

Sobre el partido de este domingo contra Deportivo Alavés, el timonel de los sevillanos espera que su escuadra se mantenga en ascenso y que la pausa por las fiestas decembrinas no pase factura.

“Espero que veamos un Betis que a mí me está transmitiendo muy buenas sensaciones, que no le haya afectado para nada el parón navideño en cuanto que partamos del nivel que estábamos, que no empecemos a dar pasos hacia atrás, y con una dificultad añadida”.

Señaló que estos “rivales normalmente se nos atragantan y tenemos que intentar imponer nuestra idea de juego, nuestro fútbol, aunque sea fuera de casa, con un rival pegajoso y muy intenso. Hemos de conseguir imponer nuestra idea, es muy importante que se juegue a lo que el Betis quiere y no a lo que quiere nuestro rival".

Los béticos, que también cuentan con el mexicano Andrés Guardado, esperan arrancar con el pie derecho esta reanudación de la Liga de España, que en este fin de semana ve disputarse la jornada 19 para cerrar con la primera