Diego Simeone confía en el plantel del Atlético de Madrid

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone expresó que tiene confianza absoluta en su plantilla, incluido el mediocampista mexicano Héctor Herrera, sin importar los fichajes que puedan llegar en el mercado de invierno.

"Tenemos que centrarnos en los futbolistas que tenemos en el plantel que formamos; creemos absolutamente en el equipo que tenemos. En consecuencia, trabajamos con los chicos que pueden participar y tratar de ser siempre competitivos, crecer y seguir mejorando", comentó.

Respecto a una posible salida del mediocampista francés Thomas Lemar, el “Cholo” no confirmó nada; sin embargo, sostuvo que no ha rendido de la forma que el equipo esperaba, pero tiene características que otros jugadores del plantel no, así que se verá cuando vuelva de la lesión.

"Los hechos hablan por sí solos mejor que las palabras. Con Lemar nos comportamos en consecuencia de que creemos que es un jugador importante que no pudo desarrollar todo el fútbol que posee”, agregó.

Por último, instó a la afición “colchonera” a que se dé cita al estadio Wanda Metropolitano para que apoye al equipo en su duelo contra el Levante, un equipo que se ha comportado de gran forma ante rivales importantes, como el FC Barcelona a quien derrotó 3-1 en la primera vuelta de la temporada.