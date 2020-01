Ataque en Irak divide aún más al Congreso estadounidense

"La Administración Trump ha llevado a cabo ataques en Irak contra militares de alto nivel, matando al comandante de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, sin una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar contra Irán. Además, esta acción se llevó a cabo sin consultarlo al Congreso", criticó hoy en Twitter la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi.

The Trump Admin has conducted strikes in Iraq targeting high-level Iranian military officials and killing Iranian Quds Force Commander Qasem Soleimani without an AUMF against Iran. Further, this action was taken without the consultation of the Congress.