Roberto Carlo agradece muestras de respeto tras salir del clóset

Tras haber hecho pública su relación sentimental, el actor y conductor mexicano Roberto Carlo agradeció que lo publicado sobre el vínculo que tiene con el experto en moda Rubén Kuri fue escrito con base en el respeto.

Explicó que no había dado a conocer su identidad sexual porque no quería que ese aspecto de su vida fuera noticia; sin embargo, se dio cuenta de que el ser una figura pública "hace que muchos de ustedes que me siguen, sobre todo los más jóvenes, encuentran en mí una voz que los acompaña en este momento al estar en una situación similar”.

El conductor del programa matutino Sale el sol dio a conocer su relación a través de su cuenta oficial de Instagram, canal en el que aprovechó para expresar: “Gracias por todos sus mensajes tan hermosos. Sólo tenemos esta vida y la historia de todos nosotros merece ser contada con orgullo.

“Esa foto que compartí y todas las que nos hagan sonreír merecen ser vistas porque están llenas de amor, nunca más las escondamos. Los quiero mucho”, agregó el actor, quien ha participado en proyectos como Gossip Girl Acapulco y El dandy.

En su espacio oficial de Twitter, Roberto destacó que el proceso que vivió fue difícil, pero el resultado fue maravilloso, por lo que expresó su deseo de que todos puedan vivir su propia experiencia con amigos y familia, que les permita ser abrazados y celebrados por el mundo.“Estoy feliz de ver que son más los que se alegran que los que destruyen, nunca esperé que esto sucediera así, y bueno, tengo mucho que decir, pero mejor lo haré de viva voz pronto”, concluyó.