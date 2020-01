Nueva York, la ciudad más rescatada en el cine

Nueva York es una de las ciudades más visitadas del mundo, pero también ha sido protagonista de una gran cantidad de películas.

En una gran parte de esos largometrajes, la llamada "Ciudad de los rascacielos" ha tenido que ser rescatada, hasta por los mismos Avengers, de una gran cantidad de extraterrestres, fantasmas, fenómenos de la naturaleza o temibles monstruos.

Justo en estos días que New York vuelve a ser popular por su emblemática esfera que desciende en Times Square para celebrar la llegada del Año Nuevo, así que vale la pena recordar esos momentos en los que la entidad norteamericana, con todo y su Estatua de la Libertad, se han visto en peligro.

Para los estadounidenses, la estatua es un símbolo de libertad. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del presidente estadounidense de la época, Grover Cleveland. Cada día recibe miles de turistas.

En 1984, se estrenó en los cines la película de los Cazafantasmas. "Peter Venkman" (Bill Murray), "Ray Stantz" (Dan Aykroyd), "Egon Spengler" (Harold Ramis) y "Winston Zeddemore" (Ernie Hudson) se reúnen para combatir fenómenos paranormales.

El mayor reto que enfrentan es luchar contra "Gozer el Gozeriano", un semidios interdimensional que amenaza con destruir Nueva York y a todo el mundo. Muy recordada es la escena en la que el "Hombre de Malvavisco" recorre las calles de NY. En varias películas de King Kong, el enorme gorila que es traído de la Isla Calavera por un director de cine, destruye parte de la ciudad y en dos de estas cintas es abatido justo en la Torre del Empire State Building.

Otro monstruo que ha querido acabar con una de las ciudades que nunca duerme es Godzilla.

En la película de 1998 puede verse como la criatura camina a través de las calles Nueva York destruyendo todo a su paso. Manhattan tiene que ser evacuada.

Las películas en las que la Tierra es amenazada por civilizaciones de otros mundos son muy comunes y en muchas de ellas ha sido Nueva York por donde quieren comenzar la destrucción de la humanidad.

En la más reciente versión de La guerra de los mundos, protagonizada por Tom Cruise, enormes aliens recorren NY atemorizando a sus habitantes. Algo similar ocurre en El día de la independencia de Will Smith.

En la película de Los Vengadores, la escena llamada "La batalla de Nueva York" es una de las más emblemáticas de la historia.

Los héroes se enfrentan a y Loki y a un ejército Chitauri en pleno Manhattan.

Loki, quería subyugar a la Tierra y qué mejor que comenzar por Nueva York, sin embargo, las acciones de los Avengers terminaron con el sueño del hermano incomodo del Dios del trueno, Thor.

En el largometraje Capitán Sky y el mundo del mañana la "Gran Manzana" tiene que lidiar con robots voladores y en Watchmen, filme basado en personajes de DC, una bomba en manos del Dr. Manhattan destruye Nueva York.

Cuando el mundo está por terminar; meteoros, trozos de cometas o tormentas solares buscan empezar acabando con los cinco famosos barrios de NY: Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx y Staten Island. Como ejemplo, los filmes Armageddon, Presagio e Impacto profundo.

En muchos de estos largometrajes, la Estatua de la Libertad es destrozada, pintarrajeada o descabezada, incluso en una de las películas de El planeta de los simios aparece su cabeza semienterrada en la playa.

