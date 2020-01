Piden transparentar recursos

La dirigencia municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Lerdo presentó una queja ante el departamento de Finanzas de este mismo instituto político con el objetivo de que se transparenten los recursos y haya rendición de cuentas.

El presidente de la mesa directiva del Consejo Municipal del PRD, José Antonio Valenzuela Hernández, denunció abiertamente supuestos manejos irregulares por parte del actual líder estatal del PRD, Miguel Ángel Lazalde.

"Los recursos del partido no sabemos en dónde se están aplicando. Su servidor es consejero a nivel estatal, a mí no se me ha convocado a una reunión de consejo para avalar cómo se están aplicando los recursos del partido", aseguró.

Recordó que en caso de que no obtenga respuesta por parte del partido a nivel estatal, denunciará esta situación ante el PRD a nivel nacional.

Recientemente, Valenzuela Hernández manifestó que lleva unos cinco meses pagando "de su bolsa" la renta del edificio donde se encuentran las oficinas del partido en este municipio, la cual asciende a los 3 mil pesos mensuales más lo que gasta en el servicio de agua potable, electricidad y teléfono.