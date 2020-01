Acuden a pagar el Predial en Torreón

Inició oficialmente la recaudación 2020 del impuesto Predial en Torreón. Las autoridades municipales reportaron que no se registraron incidentes negativos a lo largo de la jornada.

Fue en punto de las 07:00 horas que se abrieron las puertas del primer piso de la presidencia. A las afueras del inmueble ya había una fila de personas esperando por entrar y realizar su contribución.

En total se dispusieron de 18 cajas para la recepción del pago, tres de las cuales se reservaron únicamente para personas de la tercera edad o con discapacidad, a quienes se les acondicionaron además lugares especiales de espera.

Una de las usuarias de la tercera edad, Marcela García, acudió en compañía de su esposo por la mañana del jueves. Agradeció por el orden con el que se contaba al momento de entrar a la presidencia.

"No tengo a nadie que me ayude para pagar por internet y la verdad no sé pagar en otro lado. Cada año vengo la primera semana de enero, llueve o truene", afirmó la mujer de la tercera edad con recibo en mano.

Para este año las autoridades además contaron con entrega de café gratis para quienes fueran a realizar su pago, tomando en cuenta las temperaturas frescas de quienes llegan temprano. También se colocaron sillas y un toldo en la entrada principal del edificio de la presidencia para resguardar del Sol y el viento a quienes tuvieran que esperar .

El pago de predial además se puede realizar en el Banco de México y las sucursales Abastos e Independencia del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, así como en el portal torreon.gob.mx para evitar hacer filas.

Para este año además se han adecuado horarios sabatinos de atención, de las nueve de la mañana a la una de la tarde y hasta nuevo aviso.

De acuerdo a la Ley de Ingresos, para este 2020 se mantienen los descuentos del 20 por ciento en el pago del predial durante enero, para febrero serán descuentos del 15 por ciento y del 10 por ciento en marzo. Personas que sean jubiladas, pensionadas y con tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) obtienen un descuento directo del 50 por ciento del costo total de su recibo de predial.