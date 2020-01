Nirvana se reúne para concierto

Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear, miembros sobrevivientes del grupo del género grunge, Nirvana, se reunirán para un concierto a beneficio en la ciudad de Los Ángeles, California, este fin de semana.

Bajo el título Heavis is rock and roll, su actuación será celebrada en favor de la organización benéfica The Art of Elysium, en la cual también participarán Cheap Tricks, Marilyn Manson y L7, además Dave y sus compañeros.

Grohl, Novoselic y Smear se han reunido en algunas ocasiones, la más reciente fue al final de la participación de Foo Fighters, banda liderada por el baterista, en el festival California Jam, en octubre de 2018, junto a John McAuley y Joan Jett, donde interpretaron los temas In bloom, Breed, Smells like teen spirit y All apologies.

"Cuando Pat, Krist y yo nos sentamos para repasar esas canciones en una pequeña sala de ensayo con paredes de cemento, sonaba como Nirvana. Era como ser disparado al espacio exterior. Ser capaz de tocar esa batería que estalla y rompe en el coro… es espiritual, físico, emocional", aseguró el baterista en su momento.