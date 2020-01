Para pagar el Predial en la presidencia de Torreón

HACEN FILAS

Inició oficialmente la recaudación 2020 del Impuesto Predial en Torreón; autoridades municipales informaron que no se reportaron incidentes negativos a lo largo de la jornada.

Fue en punto de las 07:00 horas que se abrieron las puertas del primer piso de la presidencia; a las afueras del inmueble ya había una fila de personas esperando por entrar y realizar su contribución.

En total, se dispusieron 18 cajas para la recepción del pago, tres de las cuales se reservaron únicamente para personas de la tercera edad o con discapacidad, a quienes se les acondicionó además lugares especiales de espera.

Una de las usuarias de la tercera edad, Marcela García, acudió en compañía de su esposo por la mañana del jueves, y agradeció por el orden con el que se contaba al momento de entrar a la presidencia.

"No tengo a nadie que me ayude para pagar por Internet y pues la verdad no sé pagar en otro lado, cada año vengo la primera semana de enero, llueve o truene", afirmó la mujer de la tercera edad con recibo en mano.

Para este año, las autoridades además contaron con entrega de café gratis para quienes fueran a realizar su pago, esto tomando en cuenta las temperaturas frescas de quienes llegan temprano.

También se colocaron sillas y un toldo en la entrada principal del edificio de la presidencia, esto para resguardar del Sol y el viento a quienes tuvieran que esperar

El pago del Predial además se puede realizar en el anco de México y las sucursales Abastos e Independencia del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), así como en el portal torreon.gob.mx para evitar hacer filas.

Para este año se han adecuado horarios sabatinos de atención, de las nueve de la mañana a la una de la tarde. Para mayores informes, se pueden consultar las redes oficiales.

Descuentos

Los ciudadanos que paguen su Predial en enero tendrán un 20 por ciento de descuento sobre el monto total; en febrero, de un 15 por ciento, y en marzo, de un 10.