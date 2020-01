Carina Ricco sin planes de novio, no encuentra al adecuado

A 16 años de la muerte de Eduardo Palomo, su viuda Carina Ricco no planea tener una nueva pareja, pues considera que es difícil hallar a un hombre con el mismo temple que ella.

“Es un tema que hablaba hace poco con Luca (su hijo). Me decía que estaría padre que tuviera un compañero y me encantaría, pero si no era fácil antes, ahora menos”, mencionó la actriz, quien durante un periodo sostuvo un romance con el cantante Leonardo de Lozanne.

“No quiero decir que ahora sea difícil, pero cuando eres mamá y papá, llevas la lucha sola y sacas todo adelante, nada te para. Cuando las cosas se caen, no dices: ‘no puedo con esto’, porque ya saliste y puedes resolver lo que sea”.

A la muerte de Eduardo Palomo, la intérprete del éxito Hombre mío tenía 31 años y se vio obligada a sacar adelante a sus hijos Fiona y Luca de entonces cinco y tres años, respectivamente. A ambos les pagó escuelas privadas en el extranjero.

Hoy Fiona ejerce como actriz y ha participado en varias series de televisión. Asimismo tiene planes de hacer una obra con Carina. Luca es músico y compone canciones para el próximo disco de su madre.

“Tienes que tener un compañero que tenga esa misma garra y que se la juegue contigo cañón. Encima de todo, soy muy romántica y muy del hombre que lucha por la mujer y el amor. Hoy se ha perdido mucho eso y la verdad es que yo me la juego mucho por la gente que amo”, resaltó.