Michelle Rodríguez resume el 2019 como un año de retos y crecimiento

La actriz mexicana Michelle Rodríguez dijo estar agradecida por los retos y metas que cumplió en 2019, año en el que además de formar parte del elenco del musical Mentiras, también se sumó a Chicago al lado de Bibi Gaytán y María León, a la par de presentarse, de manera esporádica, en Los monólogos de la vagina.

Rodríguez, quien participó en la telenovela Amores Verdaderos y la serie 40 y 20, expresó en su cuenta oficial de Instagram: “Gracias infinitas 2019. Me retaste en todos los sentidos, me hiciste crecer, me regalaste momentos de solo una vez y gente para toda la vida”.

Antes de dar vida al personaje de “Mamá Morton” en Chicago, Michelle debutó en Mentiras con el personaje de "Dulce": “Siento que fueron como tres años, reí, lloré, canté, corrí y corrí, gocé como nunca, cumplí sueños, vencí miedos, casi no dormí y crecí muchísimo”.

La actriz, quien también ha incursionado en el cine con proyectos como Mirreyes contra Godinez y Cómo cortar a tu patán, destacó: “Me siento orgullosa de mí. Mucho cine, mucho teatro, mucha tele, la música, los amigos, pise escenarios que jamás imaginé con gente que amo, mi familia, el mar y las risas. ¡Puras bendiciones! Gracias.

“Deseo con todo el alma seguir creciendo, seguir gozando. Más del trabajo que amo, más paseos, más de los que amo y mucha paz mental”, enfatizó la actriz, quien en fecha reciente, se anunció protagonizará la adaptación mexicana de la cinta I feel pretty, con la dirección de Gastón Pavlovich.