Justin Bieber revelará detalles de su boda en serie documental

El regreso de Justin Bieber a la música en 2020, viene acompañado de una serie documental que se transmitirá en una plataforma, y en la que se podrá ver la íntima boda del cantante con la modelo Hailey Baldwin.

Justin Bieber: Season, es un proyecto audiovisual que siguió al canadiense durante la grabación de lo que será su próximo álbum de estudio, luego de haber cancelado su gira en 2017, para posteriormente tener varios problemas con su estabilidad emocional.

Además de documentar, con declaraciones de los involucrados y personas cercanas, la génesis del material discográfico, la docuserie también difundirá cómo fue la íntima ceremonia en que Justin y Hailey se convirtieron en esposos, en septiembre pasado, así como también revelará a algunos de los invitados.

“Como humanos somos imperfectos. Mi pasado, mis errores, todas las cosas por las que he pasado. Creo que estoy en el lugar en donde se supone que debo estar y Dios me tiene justo donde me quiere. Creo que este álbum es diferente a los anteriores por dónde me encuentro ahora”, compartió el intérprete de Baby, en un video con el que dio a conocer su regreso a la música.

El estreno del documental será el 27 de enero en la plataforma de videos YouTube, en la que comenzó a darse a conocer durante su adolescencia, pero fue en 2008, cuando el exejecutivo de la industria musical, Scooter Braun, lo descubrió por casualidad mientras miraba videos.