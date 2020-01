Raúl Jiménez es incluido en el equipo de la década de la FA Cup

El futbolista mexicano compitió con jugadores como Raheem Sterling y Sergio "Kun" Agüero del Manchester City. Didier Drogba, Olivier Giroud y Eden Hazard, exdelanteros del Chelsea; así como Wayne Roone y Romelu Lukaku, quienes estuvieron con el Manchester United,. También en el listado aparecen jugadores como Alexis Sánchez, ex del Arsenal y Harry Kane, actual goleador y capitán del Tottenham.

La dinámica se desarrolló en las redes sociales del torneo más antiguo del mundo, y ahí fue donde el canterano de las águilas del América lideró votaciones y se hizo acreedor de un lugar en el esquema junto con futbolistas como John Terry, Ashley Cole, Steve Gerrard, Aaron Ramsey y Sergio Agüero.

Raúl Jiménez tiene cuatro anotaciones en seis partidos disputados en la FA Cup, y el próximo sábado los Wolves debutarán en la temporada 2019/2020 de dicho torneo ante el Manchester United.

Here is your official #EmiratesFACup Team of the Decade, as voted by you



What changes would you make? pic.twitter.com/jkrIO8g381