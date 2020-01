Salma Hayek será anfitriona en los premios Globos de Oro

La productora de la serie Monarca, ficción sobre una familia dueña de un imperio tequilero, en el que se tocan temas como corrupción, lucha de poder y traición, será parte del grupo de conductores de los Globos de Oro, donde la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood premia a lo mejor del cine y la televisión.

En el grupo de presentadores también se encuentran Daniel Craig, Dakota Fanning, Will Ferrell, Kate McKinnon, Charlize Theron, Tiffany Haddish, Kate McKinnon, Will Ferrell, Tim Allen, Pierce Brosnan, Ana de Armas, Chris Evans, Rami Malek, Scarlett Johansson, Margot Robbie y Harvey Keitel, entre otros.

“Estamos muy contentos de anunciar que Daniel Craig, Dakota Fanning, Will Ferrell, Kate McKinnon y Salma Hayek serán presentadores en los premios 77º Golden Globe el domingo 5 de enero de 2020!”, informaron los organizadores en sus redes sociales.

Update: @salmahayek and Amy Poehler will be presenters at this Sunday’s #GoldenGlobes! https://t.co/VTp0M3RBxI