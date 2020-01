¿Quién es Mollie Fitzgerald, actriz que mató a su madre?

El asesinato de Mollie a conmocionado al mundo entero, sin embargo, poco se sabe de la mujer detrás de este atroz crimen, por lo que aquí te enlistamos algunos datos que no conocías sobre Mollie Fitzgerald.

1. Actualmente tiene numerosos proyectos cinematográficos en producción

Además de trabajar como actriz en películas como Absurd Illusions y Trouble Is My Business, Fitzgerald también disfrutó trabajando detrás de la cámara. En el momento de su arresto, como productora, estaba en medio de la filmación del documental Fireball, junto con dos cortometrajes, King of Wishful Thinking y Phantasma. Mollie también fue escritora y directora de los tres proyectos.

Después de ser elegida en la película de gran presupuesto de Marvel 2011, Capitán América: El primer vengador, dijo en una publicación de cómics que "Ser parte de esta producción ha sido una de las mejores experiencias de mi vida".

2. Trabajó como agente de bienes raíces en Sotheby's International

Según su perfil en Linkedln, después de comenzar la universidad en la Universidad de Fordham, donde jugó en el equipo de baloncesto de la escuela, obtuvo su Bachillerato en Artes en Drama y Comunicación de la Universidad de Trinity.

Además de su carrera en Hollywood, Fitzgerald comenzó a trabajar como agente de bienes raíces en Sotheby's International en 2016.

3. No huyó de la escena del crimen y fue tratada por lesiones menores ella misma

Fitzgerald fue encontrada en la escena del asesinato y llevada a un hospital local para el tratamiento de lesiones menores en ese momento. El hermano de Patricia, Gary Hunziker, de 72 años, le dijo al Kansas City Star que Patricia Fitzgerald estaba regresando a Kansas City después de vivir en el área de Houston durante varias décadas.

5. Su madre y padre celebraron recientemente su 46 aniversario

Según el obituario de Patricia, nació el 27 de marzo de 1951 en Kahoka, Missouri. Se graduó de la Escuela de Fisioterapia en 1973 antes de conocer al hombre que se convertiría en su futuro esposo, Harlon Hunziker. La pareja se casó el 19 de mayo de 1973 y estuvieron juntos hasta el momento de la muerte de Patricia.

Ella es descrita en su obituario como una gran fanática de los deportes, especialmente de los Houston Rockets, una ávida jugadora de tenis, y "una de las personas más amables que puedas conocer ... siempre ayudando a personas y animales necesitados". Le sobreviven su esposo y dos hermanos, Gary y Terry Hunziker.