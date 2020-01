1892: Nace John Ronald Reuel Tolkien, afamado escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico

John Ronald Reuel Tolkien, mejor conocido como J.R.R. Tolkien, afamado escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico, es recordado este viernes, a 128 años de su llegada al mundo.

Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein que se conoce hoy como Sudáfrica. Su padre fue un inmigrante proveniente de Sajonia, pero que se nacionalizó inglés, se llamaba Arthur Reuel Tolkien y era empleado de banco.

Su madre fue la inglesa Mabel Suffield. La infancia de John fue tranquila, pero tuvo un encuentro aterrador con una araña peluda grande, hecho que quizá influyó en su escritura. El 15 de febrero 1896 su padre murió y se fue a vivir a Inglaterra en West Midlands, según la biografía que publica tolkiensociety.org.

El texto señala que allí vivió en un ambiente industrial muy sombrío que se conjuntaba con el País del Severn, tierra de los compositores Elgar, Vaughan Williams y Gurney. Después, fue enviado a la escuela King Edward y se mudó a una casa que daba a una línea de ferrocarril, lo que alimentó su creatividad.

La imaginación lingüística del joven Ronald se centró en camiones de carbón, aunque más adelante, en Birmingham vivió en un entorno algo más agradable. En 1900, ingresó a la Iglesia Católica Romana, donde fue educado con Pío Nono y el Padre Francis Morgan.

La vida de Tolkien empeoró en 1904, cuando a su madre se enfermó de diabetes, enfermedad fatal en aquel tiempo, y falleció el 14 de noviembre de ese año, John y sus hermanos quedan huérfanos y en la miseria, por lo que el padre Francis se hace cargo de ellos y su espiritualidad.

Ronald desarrolló notables dones lingüísticos, dominó el latín y el griego, así como idiomas antiguos y de estilo gótico y en sus últimos años en la escuela se reunía en el Tea Club "TCBS" una sociedad de intercambio y critica literaria, actividad que mantuvo hasta 1916.

Cuentan que cuando Ronald tenía 16 años quiso comprometerse con una chica de 19, pero el padre Francis se lo prohibió hasta que éste cumpliera los 21 años.

Ronald estoicamente obedeció y se acercó a Exeter College de Oxford en 1911, donde se sumergió en la lectura de clásicos del inglés antiguo.

Esto inspiró sus primeros versos y en el verano de 1913, trabajó como tutor y escolta a dos niños mexicanos en Dinard, Francia, hasta que la guerra estalló en agosto de 1914, a la que no se apresuró en participar, pero regresó a Oxford.

Se dedicó de lleno a la creación poética y a sus lenguajes inventados, especialmente uno llamado “Qenya”, inspirado del finlandés. Tolkien se alistó como alférez en Lancashire. Se casó en Warwick, con Edith Mary Bratt, el 22 de marzo de 1916. Tiempo después, sucumbió a la "fiebre de las trincheras".

Tolkien volvió a Inglaterra, donde se enteró que un amigo murió en acción y conmovido escribió el Libro de los cuentos perdidos con historias como las del Silmarillion, de los elfos y los gnomos y las primeras versiones grabadas de las guerras contra Morgoth, entre muchos otros.

Su enfermedad duró hasta 1918, tiempo en el que sirvió en varios campos como teniente, hasta que un día de visita por el bosque en Roos se encontró en un espeso bosque de abetos lugar que inspiró la historia de Beren y Lúthien, tema recurrente de su obra Legendarium.

En 1918, Tolkien obtuvo empleo como lexicógrafo asistente para el Nuevo Diccionario de Inglés de Oxford. En 1920 presentó su candidatura para el cargo profesor de inglés en la Universidad de Leeds, y colaboró con EV Gordon en la famosa edición de Sir Gawain y el Caballero Verde.

Fundó un "Club Vikingo" para estudiantes universitarios dedicados a la lectura de antiguas sagas nórdicas donde escribió sus Canciones para Filólogos. John tenía pocas ilusiones sobre la academia, la investigación, el intercambio fraternal de ideas y la publicación ocasional.

En la edad adulta John entró en el sacerdocio y sirvió a la guerra de la Fuerza Aérea Real. Sin embargo, pronto se convirtió en fundador de un grupo informal de amigos de Oxford conocidos como The Inklings, al que perteneció Charles Williams, y C S Lewis, cercano amigo de Tolkien.

De acuerdo, con el portal biografíasyvida.com, Tolkien publicó algunos ensayos e inició la creación de una personal mitología inspirada en la saga artúrica y en la épica medieval anglosajona, plagada de elementos fantásticos y de seres y mundos imaginarios.

De este modo, nació su novela El hobbit, en 1937, que narra las vicisitudes de la Tierra Media.

Punto de partida de su ambicioso ciclo épico que se concretó en la trilogía de El señor de los anillos (1954-1955), dirigida a un público adulto, hasta el extremo de convertirse en libro de culto.

Tolkien creó un género en alza, la “alta fantasía”, en tanto que conjugaba su labor como filólogo, pues se apasionó por las lenguas antiguas lo que lo llevó a crear sonidos e inventar lenguas. Posteriormente, trabajó en el poema épico The Silmarillion aparecido póstumamente.

Entre sus colecciones poéticas cabe mencionar The Homecoming of Beorhtnoth Beorthelm´s Son (1953) y los poemas narrativos The Lay of Aotrou and Itroun (1945) e Imran (1955).

La BBC llevo a la radio al Señor de los anillos en 12 episodios en el tercer programa.

Después de su retiro en 1959, Edith y Ronald se mudaron a Bournemouth. En 1968, El Señor de los Anillos se convirtió en la biblia de la "Sociedad Alternativa" y para su sorpresa Tolkien adquirió una gran riqueza, pero el 22 de noviembre 1971 Edith, su esposa, murió.

Ronald regresó a Oxford, a las salas cedidas por Merton College. Ronald murió el 2 de septiembre de 1973. Él y Edith fueron enterrados juntos en una sola tumba en la sección católica del cementerio Wolvercote al norte de Oxford.