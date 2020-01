Julián Castro, único precandidato latino, suspende campaña presidencial en EUA

"He determinado que simplemente no es nuestro momento", dijo el político latino en un vídeo divulgado por su campaña.

Castro, de 45 años y que fue secretario de Vivienda en el gobierno de Barack Obama (2009-2017), se había situado en el ala progresista del partido demócrata y había remarcado sus orígenes humildes como nieto de una inmigrante mexicana.

Pese a ello y a varias buenas actuaciones en los debates demócratas, había mostrado problemas para elevar su perfil, fortalecer su recaudación y sobresalir en una reñida contienda donde se mantienen más de una docena de aspirantes.

"No he acabado de luchar. Seguiré trabajando hacia una nación en la que todo el mundo cuente, una nación donde todo el mundo pueda tener un buen trabajo, buena atención sanitaria y un lugar decente para vivir", agregó.

La salida de Castro se produce a apenas un mes de la primera cita electoral que tendrá lugar en los "caucus" de Iowa, el próximo 3 de febrero.

Las encuestas sitúan, por ahora, al exvicepresidente Joe Biden como el favorito para lograr la nominación demócrata, seguido por los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren; y el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg.

A más distancia, entre otros, figuran los también senadores Amy Klobuchar y Cory Booker, el emprendedor Andrew Yang, la congresista Tulsi Gabbard y el multimillonario Tom Steyer.

Las elecciones presidenciales tendrán lugar en noviembre de este año y el nominado demócrata se enfrentará al actual presidente, el republicano Donald Trump, que buscará la reelección.

It’s with profound gratitude to all of our supporters that I suspend my campaign for president today.



I’m so proud of everything we’ve accomplished together. I’m going to keep fighting for an America where everyone counts—I hope you’ll join me in that fight. pic.twitter.com/jXQLJa3AdC