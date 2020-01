Famosos disfrutaron de El Siglo durante 2019

De nueva cuenta, El Siglo de Torreón fue cómplice de decenas de actores, cantantes, modelos, conductores y estrellas de las redes sociales.

Durante el año que terminó, una gran cantidad de artistas visitaron la Comarca Lagunera por diversos compromisos laborales.

Antes de que arribaran a la región, varios de ellos ofrecieron entrevistas exclusivas a El Siglo de Torreón, y al pisar el suelo lo cal no dudaron en posar para la cámara con su respectiva portada o bien leyendo este diario.

"Mi corazón extrañaba a la Comarca Lagunera", manifestó la cantante Ana Bárbara en una entrevista exclusiva que ofreció a El Siglo de Torreón y que se publicó en esta sección el 6 de junio del año pasado.

"Me da mucha felicidad volver. Mi corazón extrañaba a la Comarca Lagunera, y es que ustedes siempre me han tratado de una manera cálida. Tengo mucho cariño que darles y muchas ganas de ya estar con ustedes", comentó acerca del show que daría un día después en el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio, en donde se tomó una foto con su portada impresa.

Lucero y la Comarca Lagunera se habían separado durante mucho tiempo, sin embargo, sus caminos se cruzaron nuevamente el sábado 29 de junio en el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Antes de llegar platicó muy contenta con El Siglo de Torreón.

"Tenía bastante tiempo de no ir a la Comarca Lagunera. Estoy feliz porque sé que me voy a reencontrar con ese público cariñoso que me ha recibido en otras ocasiones y estar esta vez en el palenque me tiene entusiasmada", dijo en la charla publicada el mismo sábado en este diario que ella misma vio momentos antes de figurar en el redondel del palenque.

El 28 de julio, Mario Domm apareció en la portada de espectáculos. Habló del concierto que daría con su banda Camila y con Sin Bandera en la Feria de Torreón el 2 de agosto dentro del tour 4 latidos.

En la charla agradeció el apoyo que le ha dado este diario a su carrera y además dedicó sus logros profesionales a Torreón.

"El Siglo me apoyó cuando no tenía nada cristalizado y de repente me hacían entrevistas y me decían, '¿Y ahora qué vas a hacer', y yo les respondía, 'Voy a intentar a hacer esto'. Entonces por eso puedo decir que El Siglo de Torreón me ayudó a que esos pensamientos y deseos se hicieran más grandes y se cristalizaran con el tiempo.

"La Laguna es mi casa, el lugar donde mi gente me apoyó para salir, crecer y hacer algo en la música. Mucho de lo que he logrado se lo debo a mi querido Torreón", dijo y al llegar a su tierra el primero de agosto, Domm fue recibido en el aeropuerto por sus familiares y unos amigos que le llevaron la publicación impresa.

Previo a su tocada en la Feria de Torreón, Alex y Chela Lora visitaron el foro de SigloTV el 6 de septiembre, en donde hablaron de su reciente participación en los festejos de los 50 años del Metro Balderas, sus proyectos y el primer informe de Andrés Manuel López Obrador.

Días antes, Alex Lora había ofrecido una entrevista vía telefónica con El Siglo de Torreón cuya portada tuvo en sus manos el rockero cuando acudió a esta casa editora. Tanto él como su domadora, Chela Lora, le dieron el visto bueno a la edición.

El domingo 10 de noviembre, la cantante lagunera Wendolee apareció en la portada de espectáculos. Habló de su debut como madre, de sus proyectos y de su incursión en el cine gracias a la película Polvo.

"Extraño comer gorditas y tacos de tripas. Extraño a mi papá, tengo tres años de no verlo. Al pensar en Torreón lo primero que pienso es en mi padre, mi mamá vive conmigo", sostuvo en la entrevista que dio desde Los Ángeles, donde radica. Un fan le hizo llegar la portada impresa y desde esa ciudad de EUA posó con ella.