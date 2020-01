Amor es amor, dice 'Skywalker'

Antes de que terminara 2019, el actor Mark Hamill, quien da vida al icónico Luke Skywalker en la saga, se metió a sus redes para contestar preguntas de sus fans y una de ellas era sobre "Finn" y "Poe".

Vía Twitter el actor recibió una pregunta del usuario @Ant_Writer acerca de las preferencias sexuales de "Poe Dameron" y "Finn".

"¿Lando es pansexual? ¿También Poe y Finn?", externó el usuario de nombre Ant Ryan.

Mark siempre ha sido muy sabio a la hora de responder cualquier cuestionamiento y esta vez no fue la excepción.

Hamill, tan popular y correcto como siempre tuvo a bien dar una respuesta que dejó muy satisfechos a los fans de la saga.

"'Luke' -Su personaje- nunca conoció a ninguno de los dos. Así que lo que hacen detrás de las puertas, supongo que nunca lo sabrá. Pero también quiero recalcar que amor es amor, lo que sea que haga flotar tu barco", escribió Hamill.

La respuesta generó furor en redes y muchos agradecieron la manera en la que el actor se expresó sobre ambos personajes de Star Wars.

La película Star Wars: El Ascenso de Skywalker se mantuvo en la cima de la lista de las más taquilleras del fin de semana en México, al generar ingresos de 41.3 millones de pesos. El filme dirigido por J. J. Abrams, acumula 233.1 millones de pesos desde su estreno, el pasado 19 de diciembre y ha sido visto por un total de 3.1 millones de personas.

De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional Cinematográfica del 27 al 29 de diciembre, en el segundo lugar se ubicó Jumanji.

Luke never met either Finn or Poe

So what they do behind closed doors

I guess I'll never know...

But I would like to also note that love is love

Whatever floats your boat.#LGBTerrific