Amazon anuncia estrenos para enero

- El nuevo año llega y que mejor que disfrutar de los primeros días de enero mirando nuestras series y películas favoritas.

Desde las historias que vive un médico joven en un hospital hasta las aventuras que los juguetes experimentan cuando no los vemos, sin olvidar las comedias románticas es lo que nos espera en el primer mes del 2020 de la mano de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

En primer lugar estrenan la tercera temporada de The Good Doctor, pero, entre tantas series de hospitales y casos clínicos ¿Qué ofrece de novedad? Que el personaje principal es un médico que tiene autismo y un gran don para resolver problemas que aquejan a sus pacientes. Esta tercera parte de la serie llega hoy 2 de enero.

Treadstone es una serie sobre un protocolo utilizado que modifica el comportamiento de las personas elegidas para volverlas asesinos imparables y de sangre fría, se lanza el 10 de enero.

La producción original de Amazon, Pequeñas coincidencias" estrena su segunda temporada este 15 de enero. Trae de vuelta a "Marta" y la historia de amor que vive con "Javi", su pareja, con el que intenta formar una familia.

La última serie que llegará a Amazon Prime este mes nos llevará al espacio mientras presenciamos las aventuras del capitán Jean Luc Picard en esta entrega de Star Trek llamada Picard y que se sitúa 18 años después de los acontecimientos ocurridos en Star Trek: Nemesis.

La primera película que la plataforma de streaming nos ofrece este mes es una historia política que plasma la vida de Hernán Blanco, presidente de Argentina mientras intenta no fracasar en el gobierno de su país al mismo tiempo que enfrenta problemas personales y familiares.

A mediados de mes, exactamente el 15 de enero llega una comedia romántica clásica donde un biólogo marino debe enamorar a una chica todos los días porque ella tiene problema para recordar lo que está viviendo desde un fatídico accidente.

No podría ser otra que Como si fuera la primera vez, protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore.

[email protected] caen, una película mexicana de comedia, se estrena el 26 de enero. En esta historia Adam se considera un seductor que cree saber todo lo necesario para conquistar a cualquier mujer, por su parte Mia piensa que conoce todo acerca de las citas y relaciones para hacer que una chica consiga enamorar a cualquier hombre, un día se conocen y cada uno aplicará sus métodos de seducción.

Para los más peques se suman dos películas animadas, la primera nos cuenta la historia de una conejita que sueña con ser policía, conforme va creciendo lo anhela tanto que a pesar de las adversidades nunca se rinde y finalmente lo consigue, pero se da cuenta que nada es fácil y se ve inmersa en una serie de crímenes que vuelven violentos a los animales. Zootopia se estrena el 15 de enero.

La historia más famosa de juguetes presenta su cuarta entrega en Amazon Primen esta historia "Woody", "Buzz" y toda la pandilla que ya conocemos se encuentran con "Forky", un juguete creado por "Bonnie", este nuevo amigo al principio solo causa problemas y todo queda en las manos de "Woody" para encontrar la manera de enfrentarse a los retos que viven estos juguetes. Toy Story 4, última entrega de esta saga, se estrena en la plataforma el 21 de enero.

Por último, está el documental James May: Our Man in Japan, presentado en distintos capítulos donde "May" nos muestra la cultura, las costumbres y la gastronomía por todo lo ancho y largo del país asiático. Disponible el 2 de enero.