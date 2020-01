Urgencias del Hospital General de Torreón, con bajo registro de pacientes

Las bajas temperaturas que se registraron desde la noche del 31 de diciembre, así como la lluvia que sorprendió a los laguneros dentro de las primeras horas del 2020, fueron factores para evitar que el número de pacientes en el área de urgencias del Hospital General de Torreón, se disparara.

Alfredo Díaz Rojas, coordinador de jornada acumulada y días festivos en el nosocomio, comentó que a diferencia de otros años, el número de pacientes fue bajo.

Dijo que habitualmente se tienen más pacientes en el día primero del año, debido al consumo excesivo de alcohol, por accidentes automovilísticos y riñas que terminan en lesionados.

"Cuando hay lluvia baja la afluencia, así como cuando hay frío, se tranquiliza un poco", comentó el coordinador.

En este año, tampoco hubo lesionados por el uso de la pirotecnia. El médico dijo que desde hace dos años no se presentan casos por quemaduras o amputaciones por el uso de esos artefactos.

Comentó que generalmente eran los niños los que resultaban heridos ante el uso de la pirotecnia, sobre todo durante los festejos de inicio de año.

"Se atendían niños que se amputaban parte de sus dedos porque les explotaban en sus manos", comentó el médico.

Y es que dijo que es responsabilidad de los padres el permitirles jugar con pirotecnia, y son precisamente los menores los que resultan seriamente afectados.

Es por ello que recalcó que los padres deberían permitir que los menores adquieran este tipo de artículos y si es inevitable que los adquieran, evitarles su uso.

En lo que fue la celebración de Navidad, tampoco se registraron personas lesionadas por el uso de pirotecnia.

"En Navidad tampoco, porque fue más tranquilo, será porque es algo más familiar, entonces la gente no sale tanto a la calle, no hay tanta fiesta, a diferencia de ahora. Además en Navidad no hay balazos, no hay cuete (de pólvora)".