Aumenta Simas tarifas por agua potable en Torreón

A partir de este mes, en Torreón se incrementarán las tarifas por servicio de agua potable por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas).

Y las nuevas cuotas que los ciudadanos pagarán en su recibo mensual serán "fraccionadas", a razón del 5 por ciento para colonias populares, 6 por ciento para ciertas colonias residenciales nivel medio y 7 por ciento para el comercio y colonias residenciales de alto consumo.

Con el 7 por ciento de incremento en las tarifas para los usuarios comerciales, significará que el comercio pagará más, igual los ciudadanos que por la colonia o fraccionamiento donde viven, se considera que tienen mayor capacidad económica.

Eduardo Castañeda Martínez secretario del Consejo Directivo del Simas por parte del CLIP, informó lo relacionado con las nuevas tarifas, luego de verificarlo con las áreas administrativas y comerciales correspondientes.

Respecto a la manera como se seleccionaron las colonias, para que con base en eso se determine la tarifa de aumento a aplicar, Castañeda Martínez explicó que "es un trabajo de selección y clasificación de los sectores habitacionales que ya realizó el Simas, junto con la Dirección de Catastro Municipal".

Expresa que esta alza, aprobada por el Congreso del Estado, viene en la Ley de Ingresos 2020 para el municipio de Torreón.

Desde el pasado mes de septiembre del 2019, el tema del aumento en las tarifas por servicio de agua potable que brinda el Simas generó fuerte polémica entre los regidores que integran el Cabildo de Torreón y el alcalde Jorge Zermeño, por el porcentaje que es superior a los índices inflacionarios .

Además, porque a partir de este 2020, las tarifas son "fraccionadas" y por lo tanto, con diferentes porcentajes de alzas.

Para Castañeda Martínez, quien ocupa el puesto por parte del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), el Simas necesita más de lo que se aumentó en sus tarifas.

"Fue una discusión ahí en el Consejo porque ese aumento, no es el que necesita el Simas, el Simas necesitaba un incremento del 20 por ciento. Pero bueno, pues los regidores argumentaron elementos de tipo social. Muchas colonias de Torreón los usuarios no pagan, sentimos que los industriales pueden pagar mucho más y entonces, pues el Simas necesita más dinero. Solo van a dejar al Simas seguir respirando, pero no es lo que necesita para su problemática, para atender su infraestructura y sobre todo la responsabilidad de las cuotas de la Comisión Federal de Electricidad", declaró.