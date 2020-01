Demi Rose recibe el 2020 presumiendo su retaguardia desde México

Demi Rose le dio la bienvenida al 2020 presumiendo su sensualidad en Instagram, compartiendo para sus seguidores una fotografía de su retaguardia.

Posando desde playas mexicanas, la modelo británica cautivó a su público con una foto donde se le ve posar de espaldas en un balcón, resaltando sus atributos en un bikini.

"No necesito que me encuentres. Tu no me defines", agregó Rose a la publicación que ha conseguido más de 380 mil 'me gusta'.

Cabe destacar que desde hace un par de días, Demi comenzó a publicar fotografías de su estancia en México.