1948: Fallece Vicente Huidobro, iniciador y exponente del movimiento estético denominado creacionismo

El destacado escritor chileno Vicente Huidobro, quien falleció el 2 de enero de 1948, trascendió con su trabajo poético, encabezado por Altazor o el viaje en paracaídas (1931), para convertirse en el referente del creacionismo.

Hijo de Vicente García-Huidobro y María Luisa Fernández Bascuñán, el poeta nació el 10 de enero de 1893 y desde pequeño estuvo ligado al campo de la cultura debido a su madre, quien frecuentaba a destacados personajes de ese ámbito.

La formación de Vicente García-Huidobro Fernández comenzó en Europa, donde se asentó por un tiempo con su familia, aunque en 1900 regresó a su país natal para estudiar en el Colegio de San Ignacio, según la cronología publicada en el portal www.vicentehuidobro.uchile.cl.

A los 12 años, escribió su primer verso titulado Ese soy yo y a los 17 publicó su primer poema El cristo del monte (1910). Posteriormente, ingresó a la Universidad de Chile para estudiar Literatura y en ese periodo escribió Ecos del Alma (1911).

En 1912, el joven contrajo matrimonio con Manuela Portales Bello y en ese año en la revista Musa Joven difundió la mayoría de la poesía que reuniría en Canciones en la Noche (1913).

Un año después fundó con Carlos Díaz Loyola, quien usó el seudónimo Pablo de Rokha, la revista Azul y durante ese periodo publicó La Gruta del Silencio.

Las Pagodas Ocultas (1914), en la que reúne poemas y ensayos, fue la primera obra que firmó con el nombre de Vicente Huidobro.

En 1916, viajó a Buenos Aires para dictar una conferencia sobre poesía en el Ateneo de esa ciudad, donde esboza su teoría creacionista; luego se trasladó a Europa, donde mantuvo intensa actividad profesional, sobre todo en París y Madrid.

Se vínculo con reconocidos intelectuales de la época como Pablo Picasso, Juan Gris, Jacques Lipchitz, Francis Picabia, Joan Miró, Max Emst, Paul Eluard y Blaise Cendrars.

De acuerdo con el portal www.biografíasyvidas.com, durante su estancia en París perfiló el movimiento conocido como creacionismo, en el que "situaba al creador artístico a la altura de un demiurgo capaz de insuflar a su creación un aliento vital tan poderoso que se podría medir, incluso, con las creaciones de la propia naturaleza".

Para Huidobro, "el artista no debía limitarse a imitar la naturaleza (de ahí el título de su manifiesto creacionista: Non serviam, "no serviré"), sino que debía mantener con ella una especie de competición en la que podía mostrar el vitalismo de su propia obra", según la biografía publicada en el sitio de internet.

Urgía a crear nuevas imágenes, con un novedoso lenguaje poético capaz de romper con todos los niveles de la lengua y generar también su propia sintaxis.

Vicente Huidobro se presentó en Madrid en 1918, donde fundó un destacado grupo de poetas creacionistas consagrados a la elaboración de textos sobre la línea creada por el poeta chileno, de gran producción poética.

Regresó por un largo período a Chile en 1925. Desde su llegada inició una intensa actividad literaria y política. Fundó el diario Acción para defender las ideas contrarias al militarismo y fue candidato a presidente en los comicios de ese año. Además, de dar un giro a su vida al unirse con Ximena Amunátegui (1929) y seguir con su intensa producción literaria.

En 1931 publicó dos poemarios que trascendieron en la literatura universal: Altazor o el viaje en paracaídas, un poema en siete cantos que narra la caída del hombre y el encuentro con la mujer, con la poesía, así como Temblor de cielo.

Vicente Huidobro murió el 2 de enero de 1948 en su casa de Cartagena y es enterrado, de acuerdo a sus deseos, en una colina frente al mar.