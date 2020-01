Creadores de Star Wars nombran Jedi a joven fallecido

Hace unos meses trascendió que el joven Riley Howell perdió la vida al enfrentarse a una persona que realizó disparos en la Universidad de Carolina del Norte. Lo que hizo sirvió para que muchos de sus compañeros salieran ilesos.

Como Riley era fanático de Star Wars, los creadores de la saga decidieron nombrarlo "Maestro Jedi".

Según la prensa internacional, el chico enfrentó al asesino para que sus compañeros lograran huir, sin embargo, él recibió un disparo que acabó con su vida.

"El coraje y el desinterés de Riley saca el Jedi que tenemos todos nosotros. Esperamos que regocijen su memoria, y nos unimos a ustedes para honrar su vida y su ejemplo.

"Como un pequeño homenaje, nuestro Story Group ha incorporado una reinvención del nombre de Riley como personaje en la galaxia de Star Wars", dijo Lucas Seastrom, vocero de la compañía.

El nuevo nombre del joven figura en el diccionario visual y oficial de Star Wars como Ri-Lee Howell, "Maestro Jedi".

La mamá de Riley agradeció el gesto y así lo hizo saber a la prensa.

"Me gusta mucho la forma en que realmente dejaron su apellido. Creo que realmente apreciaría eso mi hijo.

"Podrían haber dicho Ri-Lee, Jedi Ri-Lee, y estaríamos adivinando todo el tiempo si eso era realmente o no, pero pusieron su apellido allí para realmente honrarlo. Eso me hizo llorar en cuanto me enteré", comentó.

Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker se mantuvo con comodidad como líder en la taquilla de Estados Unidos en un fin de semana en el que los estrenos de Little Women y Spies in Disguise, fueron bien recibidos por el público.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la novena entrega de la saga de Star Wars obtuvo 72 millones de dólares en el apartado "doméstico", que en la jerga del sector agrupa la recaudación en los cines de Estados Unidos y Canadá.

La película que cierra la historia de los Skywalker ha ingresado hasta el momento 724,8 millones de dólares en todo el mundo.