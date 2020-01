Gerente general del Simas confía en aclarar observaciones de la ASE

El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, Juan José Gómez, se dijo tranquilo luego de que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) le realizara al organismo unas 25 observaciones por el orden de los 46 millones de pesos, esto de acuerdo al Informe Anual de Resultados 2018 de la autoridad fiscal.

Gómez indicó que se trata de observaciones que se generaron debido a diferencias en el factor de la inflación, además de que se realizaron pagos de "imprevisto" que generan una diferencia en el renglón de servicios personales. Confió además en que tales señalamientos serán aclarados en los tiempos y formas correspondientes, lo que permitirá evitar que se difundan versiones distorsionadas sobre el estado financiero y operativo del propio Simas Torreón.

"Bueno, (las observaciones) están cumplidas. Lo que pasa es que nosotros hacemos el presupuesto del 2020 en el 2019, entonces calculamos un factor de inflación y luego la inflación es mayor, ahí es donde vienen las diferencias, además de que luego también vienen imprevistos como pagar tiempo extra por obras que tienen que hacerse con urgencia, esto es lo que nos desfasa un poco, sobre todo en el renglón de servicios personales".

Respecto a otros pendientes financieros que tiene el Simas Torreón, como el adeudo con el propio Municipio de Torreón por 20 millones de pesos, el funcionario se dijo confiado en poder pagar el recurso durante este nuevo año, toda vez que ya se cuenta con avances considerables en los abonos y no se ha dejado de cumplir en ninguna fecha.

"Creo que tenemos ahorita abonados entre 10 y 12 millones de pesos. Yo creo que para mitad de año debemos liquidarlo", dijo Gómez, quien además negó que se tengan riesgos de no cumplir con la totalidad del compromiso. "No, no, absolutamente nada, digo, ellos (Municipio de Torreón) nos compran agua, nosotros les facturamos agua y con eso estamos pagando".